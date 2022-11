Il serpente lo aggredisce, lui lo morde e lo uccide | L’incredibile storia di un bambino di 8 anni

Non è raro che si senta parlare di rettili che mordono o sbranano esseri umani, specialmente in India e nel Sud est asiatico.

Stavolta è invece avvenuto l’esatto contrario: un cobra è morto dopo essere stato morso da un bambino di otto anni. Come riportato anche dal Mirror, il serpente si era avvolto intorno al braccio del giovane e gli aveva morso la pelle. Tuttavia il piccolo a sua volta ha morso il rettile.

L’episodio è accaduto lunedì nel villaggio di Pandarpadh, un’area remota nella regione centrale del Chhattisgarh, in India.

Il piccolo Deepak è stato attaccato dal rettile velenoso, stando a quanto riportato dal New Indian Express. Il serpente si è aggrappato al bambino, che stava giocando all’esterno della casa di famiglia. Il rettile si è attorcigliato a spirale attorno al suo braccio, prima di morderlo e iniettargli il suo veleno mortale.

“L’ho morso forte per ben due volte”

Il ragazzo ha cominciato a muovere il braccio con grande vigore per liberarsi dalla morsa rettile, ma nonostante gli sforzi non riusciva proprio a mandarlo via dal suo braccio.

Il piccolo Deepak non si è arreso e ha usato i suoi stessi denti per mordere il corpo del rettile, uccidendolo.

“Il serpente si è avvolto intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto – ha raccontato il bambino al New Indian Express – Dato che il rettile non si è mosso quando ho cercato di scrollarlo di dosso, l’ho morso forte per ben due volte. È successo tutto in un lampo”.

I genitori di Deepak lo hanno subito portato in un vicino centro medico, dove è stato tenuto sotto osservazione per assicurarsi che si riprendesse. I medici hanno scoperto che aveva subito un “morso secco”, una dicitura che viene utilizzata per indicare quando il cobra non rilascia veleno.

“Deepak non ha mostrato alcun sintomo e si è ripreso rapidamente a causa del morso secco, ovvero quando il serpente velenoso colpisce ma non viene rilasciato veleno“, ha spiegato un esperto del settore.

I serpenti adulti che hanno il pieno controllo del loro veleno danno spesso questi morsi secchi. E’ un modo utilizzato dal serpente per avvertire o spaventare gli animali invece di ucciderli.

Nel 2019 più di 50.000 persone uccise dai serpenti in India

Il distretto di Jashpur dove è avvenuta l’aggressione è noto per la presenza di serpenti: sono oltre 200 le specie che vivono nell’area. Uno studio recente ha rilevato che delle 63.000 persone che si stima siano morte per morsi di serpente nel 2019, 51.000 sono quelle che hanno perso la vita in India.

Il mese scorso un serpente giarrettiera è apparso sul volo 2038 della United Airlines poco dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Newark Liberty (EWR), terrorizzando i passeggeri.

I serpenti giarrettiera, noti anche come serpenti da giardino, non portano alcun veleno e sono generalmente innocui per l’uomo. Il personale dell’Autorità Portuale è salito a bordo del volo e ha rimosso con successo il serpente.