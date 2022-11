“Le persone credono che abbia 20 anni” | La star di Tiktok rivela la sua clamorosa età

Sui social è diventata una celebrità ma ha anche molti haters che criticano il suo comportamento o il suo modo di vestire. Dice di dimostrare 20 anni ma ecco qual è la sua vera età

Chi ha detto che i social sono solo per i giovani? Lo sa bene una donna che utilizza le piattaforme Instagram e TikTok per postare video nei quali mostra ai follower varie sfumature del suo carattere, le sue passioni ed il suo comportamento. Ma ciò che balza immediatamente all’occhio è la grande differenza tra aspetto fisico ed età anagrafica: è stata proprio lei a rivelare quanti anni ha dopo aver spiegato che moltissime persone pensano che abbia solo 20-25 anni. Ma la realtà dei fatti è molto diversa e per questo ha anche deciso di rivelare pubblicamente il suo segreto per restare cosi giovane dal punto di vista fisico.

Dimostra 20 anni ma ne ha molti di più: l’influencer spopola sui social

La star dei social in questione si chiama Keiko Guest ed è originaria di Atlanta: nei suoi video, essendo una ballerina appassionata di ginnastica artistica, si mostra spesso intenta a ballare e mostrare movenze sempre nuove ed originali. “Le persone credono che abbia 20 anni” racconta in alcuni filmati nei quali la si vede fare verticali o trazioni ed innumerevoli altri esercizi che l’aiutano a tenersi in forma spaziando tra ginnastica artistica, danza e lavoro con i pesi. Ed i risultati si vedono dal momento che proprio il suo aspetto giovanile, a dispetto della sua vera età, le ha permesso di guadagnare molti follower e di diventare piuttosto nota sui socia. Anche se purtroppo ha dovuto fare i conti anche con una schiera di haters che l’hanno aspramente criticata con commenti relativi al suo modo di vestire o atteggiarsi ma anche perchè, ora che conoscono la sua età, considerata “troppo vecchia”. Tanto che l’influencer ha dichiarato, in merito all’attacco degli haters: “Non ero a conoscenza di quanto odio ci fosse verso gli anziani fin quando non ho aperto Tik Tok, ho ricevuto sin da subito critiche, spesso anche crudeli”.

Attaccata dagli haters ma vanta molti fan

Lei comunque non si lascia abbattere e utilizza i social quotidianamente allo scopo di divertirsi e come passatempo, mentre parallelamente è impegnata a costrurisi un fisico sempre più asciutto e tonico. Keiko, che è single e non ha mai avuto figli, ha raccontato perchè fa questo: “Mi concentro su me stessa e lo faccio principalmente per la mia salute. Rimanere in forma è sempre stata la mia priorità e continuerà ad esserlo”. Ebbene volete conoscere la sua età? La signora Guest ha 72 anni e scoprirlo ha lasciato molti follower senza parole perchè non se lo sarebbero mai aspettato.

Il segreto per un corpo così giovanile

Qual è dunque il segreto per mantenere un corpo così giovanile? Lo ha rivelato lei stessa spiegando che, oltre al costante esercizio fisico è l’alimentazione a fare la seconda parte del lavoro. La 72enne utilizza solo materie prime di base vegetale e non assume alcol questo la sta aiutando a rimanere in forma. In quanto alle critiche ha spiegato di non dar loro troppo peso, immaginando che la maggior parte di tali commenti sia il frutto di invidia, frustrazione o gelosia altrui. Vanta peraltro un vasto seguito di ‘fedelissimi’, persone che la apprezzano e che seguono i suoi consigli, cercando grazie a lei di prendersi cura di sè stessi allo scopo di contrastare lo scorrere degli anni.