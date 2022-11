L’incredibile parente di Carlo III svelato dal celebre attore | Quando si dice il “legame di sangue”

Con la morte della regina Elisabetta II, venuta a mancare lo scorso 8 settembre, il principe Carlo è salito al trono, diventando re Carlo III.

Un passaggio ampiamente programmato già nell’ultimo periodo, dato che i continui acciacchi della sovrana avevano portato il principe a sostituirla in molti eventi. Basti pensare che fu proprio lui a leggere il discorso della regina durante la Cerimonia di apertura del Parlamento britannico.

Anche se non sono pochi i sudditi britannici che avrebbero preferito un passaggio dei poteri direttamente a William, Carlo III è tutto sommato un re ben voluto dalla popolazione, che ha apprezzato soprattutto il discorso pronunciato in seguito alla scomparsa di sua madre.

“Quella della regina Elisabetta è stata una vita ben vissuta – ha detto il 73enne – Ha mantenuto la sua promessa con il destino e la sua morte ci lascia tutti profondamente addolorati. Oggi rinnovo anch’io quella promessa di mettermi al vostro servizio per tutta la vita”.

La rivelazione a Luke Evans: il famoso parente di Carlo III

I sudditi apprezzano ormai anche la presenza al suo fianco di Camilla, che ha dovuto sopportare per anni un certo fastidio da parte di chi aveva amato visceralmente Lady Diana e considerava la Parker-Bowles tra le cause che avevano poi portato alla terribile tragedia del 1997, con la morte della principessa nell’incidente stradale sotto il tunnel dell’Alma a Parigi.

Con il passare del tempo Camilla si è fatta stimare sempre di più e questa crescita di popolarità ha indubbiamente giovato anche a Carlo.

Chiaramente, la Famiglia Reale è sempre al centro del gossip e il nuovo re Carlo III non può essere da meno. In una chiacchierata con l’attore britannico Luke Evans – che abbiamo avuto modo di apprezzare in film come Scontro tra titani, I tre moschettieri e Fast & Furious 6, ma anche nella trilogia de Lo Hobbit – il nuovo sovrano ha infatti svelato di essere imparentato con un importantissimo personaggio storico. Di chi si tratta?

Come ha rivelato lo stesso Evans, la conversazione con Carlo è avvenuta nel 2014, quando il popolare attore aveva appena finito di recitare nel film Dracula Untold. Fu allora che incontrò per la prima volta il principe di Galles, che gli rivelò questo sorprendente retroscena sulla sua discendenza.

“Pensavo stesse scherzando, ma…”

“Ricordo la prima volta che ho parlato con Carlo. Ero super nervoso – ha raccontato Luke Evans al The Jonathan Ross Show – È venuto da me e mi ha detto: ‘A cosa stai lavorando?’ e io ho detto: ‘Ho appena finito un film su Vlad, che si trasforma in Dracula.’ E lui ha detto: ‘Stranamente, sono imparentato con Vlad Tepes’ Pensavo stesse scherzando, ma è vero”.

Ebbene sì, re Carlo III è imparentato con Vlad III, passato alla storia non solo come Vlad Tepes, ma anche come Vlad L’Impalatore e soprattutto come Vlad Dracula. Come riportato anche da Dagospia, pare che la regina Mary, moglie di Giorgio V e nonna della regina Elisabetta, fosse discendente dei figli maschi di Vlad Dracula.