Orrore mentre sta nuotando | Attaccata da uno squalo: istanti da incubo

Ha vissuto momenti di terrore una nuotatrice attaccata da un predatore marino che ha affondato i denti nella sua gamba. Il drammatico episodio

Sopravvivere all’attacco di uno squalo nonostante le ferite riportate. È quanto accaduto ad una sfortunata, ma allo stesso tempo fortunata nuotatrice che si è ritrovata a tu per tu con il pericoloso predatore marino e non ha potuto fare niente per evitare che lo attaccasse. L’incidente si è verificato oltre la linea del surf nelle acque al largo della spiaggia di Del Mar, nella contea di San Diego, in California, intorno alle 10 di venerdì e l’epilogo sarebbe potuto essere ben peggiore.

Nuotatrice attaccata da uno squalo, momenti di panico in mare

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna stava nuotando quando improvvisamente un enorme squalo ha affondato i denti aguzzi nella sua gamba: in preda al panico e al dolore lancinante ha iniziato a gridare aiuto e, nonostante il morso alla coscia, è riuscita a mettersi in salvo grazie ad un amico che si trovava poco distante da lei e che è riuscito a trascinarla via dal predatore aiutandola poi a raggiungere la riva. Soccorsa dai paramedici allertati da chi ha assistito alla scena, le è stata riscontrata una brutta ferita ma non mortale; molto probabilmente, secondo quanto ipotizzato, la donna potrebbe essere stata attaccata da uno squalo giovane e questo le ha permesso di sopravvivere perchè un morso analogo da parte di uno squalo adulto difficilmente le avrebbe lasciato scampo.

Dove è avvenuto l’attacco

Le autorità della California sono intervenute subito per chiudere la spiaggia e i funzionari hanno lanciato un avvertimento a nuotatori e surfer per segnalare quanto accaduto. Si tratta di un episodio inedito in questa zona. infatti l’area nella quale è avvenuto l’attacco non ha mai registrato episodi simili in passato ma le autorità hanno affermato che la popolazione di grandi squali bianchi, il tipo di squalo più grande e temuto, è in aumento e pertanto le probabilità di un attacco anche in aree di mare nelle quale non erano mai avvenuti aumentano con essi.

Attaccata da uno squalo, le testimonianze

Gli esemplari adulti di grandi squali bianchi possono produrre una forza del morso fino a 1,8 tonnellate, ben superiore a quella di un leone africano e oltre 20 volte più potente del morso di un essere umano, secondo uno studio del 2008 dell’Università del New South Wales. Il capo dei bagnini di Del Mar, Jon Edelbrock, ha detto a NBC 7: “Aveva un compagno di nuoto diligente. Entrambi hanno mantenuto la calma nonostante la situazione e la paura”. Come da protocollo la spiaggia è rimasta chiusa per 48 ore. Gli attacchi di squali negli Usa, nel solo 2021, sono stati 47 ma solo uno è risultato fatale secondo

l’International Shark Attack File gestito dal Florida Museum. Lo stato nel quale ne sono avvenuti di più è la Florida con 28 attacchi registrati nel corso del 2021.