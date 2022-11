Un altro muro in Europa: la costruzione è già iniziata | L’obiettivo è fermare i migranti (e Putin)

Nonostante Mosca abbia più volte chiarito di non essere interessata ad altri territori al di fuori dell’Ucraina, i Paesi dell’Europa dell’Est si stanno attrezzando per difendersi in caso di nuove azioni militari da parte di Vladimir Putin (e non solo).

Come riportato anche dal sito Euronews, il governo polacco ha autorizzato la costruzione di una nuova barriera lungo il confine di 210 chilometri con l’exclave russa di Kaliningrad. La città fa parte della Russia anche se è fisicamente separata dal resto del Paese e circondata da Lituania, Polonia e dal Mar Baltico.

Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha fatto sapere mercoledì che la frontiera deve essere “sigillata”, in modo che il Paese possa sentirsi davvero al sicuro. Per essere più chiari, la Polonia vuole erigere un nuovo muro per impedire alla Russia di attaccarla militarmente.

Una mossa che deriva anche dal fatto che ultimamente sono in aumento i sospetti che Mosca sia intenzionata a facilitare i valichi di frontiera illegali da parte di migranti asiatici e africani.

Il muro dovrebbe essere completato tra circa un anno

Lo stesso Blaszczak ha affermato che la decisione è arrivata dopo che l’autorità aeronautica russa ha recentemente lanciato voli dal Medio Oriente e dal Nord Africa a Kaliningrad.

I lavori preparatori per la nuova barriera temporanea sono già cominciati, sempre stando a quanto riportato da Euronews: sono impiegati anche soldati polacchi specializzati nello sminamento.

Blaszczak ha detto che la barriera dovrebbe essere caratterizzata da tre file di filo spinato – 2,5 metri di altezza e 3 metri di larghezza – con un sistema di monitoraggio elettronico e telecamere. Nella parte polacca del muro verrà realizzata anche una recinzione che servirà a tenere lontani gli animali.

Se non ci saranno intoppi, la barriera dovrebbe essere completata entro la fine del 2023.

Non è la prima volta che la Polonia decide di erigere un muro per proteggersi da minacce esterne, non necessariamente militari. Varsavia, infatti, ha già eretto un muro d’acciaio lungo il confine con la Bielorussia dopo quanto accaduto lo scorso anno, quando migliaia di migranti hanno tentato di attraversare il confine per giungere in Polonia.

L’Unione Europea ha accusato Minsk – un alleato chiave di Mosca – di aver facilitato l’immigrazione illegale in un attacco “ibrido” con l’obiettivo di destabilizzare il blocco.

L’accusa dell’eurodeputata polacca: “E’ uno scandalo”

Tuttavia, questa volta siamo di fronte al primo tentativo in Europa di costruzione di un muro per minaccia solo “potenziale”.

Janina Ochojska, eurodeputata e fondatrice dell’ong Azione Umanitaria Polacca (Pah), ha fortemente criticato la scelta del governo polacco.

“È uno scandalo. Già la barriera costruita al confine polacco-bielorusso non ha nessuna ragione di esistere – ha detto l’eurodeputata – Se l’obiettivo era quello di fermare i migranti allora non ha funzionato. Dovremmo riflettere sul da farsi quando queste persone vengono da noi, in che modo possiamo aiutarle, accoglierle e garantire loro protezione internazionale”.