24enne scopre che la fidanzata online è un uomo e si suicida | Trovato morto il 64enne che lo ha ingannato

Si indaga a tutto campo dopo il ritrovamento del corpo di un uomo di 64 anni autore della ‘truffa della finta fidanzata’ ai danni di un ragazzo di 24 anni, che si era tolto la vita

È un epilogo doppiamente tragico quello di una vicenda che ha già provocato il suicidio. Tutto a causa di una truffa online, messa in atto ai danni di Daniele, un ragazzo di soli 24 anni che circa un anno fa si è suicidato dopo aver scoperto chi si celava davvero dietro quella che credeva essere la sua fidanzata Irene. Una ragazza conosciuta sui social e con la quale pensava di aver costruito un rapporto sentimentale.

Ma, dall’altra parte c’era un uomo autore del raggiro che per oltre un anno ha ingannato il 24enne, residente a Forlì. Quando il giovane ha scoperto che quella che pensava essere una giovane modella era in realtà un uomo di 64 anni non ha retto al dolore e al dover prendere coscienza che Irene, con la quale si era a lungo confidato su Whatsapp, non è mai esistita: è salito nella soffitta di casa sua e quì si è impiccato.

La lettera scritta a Giorgia Meloni dal padre della vittima

La vicenda è venuta alla luce negli ultimi giorni, anche in virtù delle nuove richieste dei genitori affinchè venisse fatta giustizia. Il padre di quel ragazzo fragile che pensava di aver trovato l’amore della sua vita, ha scritto anche una lettera rivolta al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: Ad oggi, l’uomo responsabile di tutto questo si trova a piede libero, si sveglia ogni mattina e se ne va per le vie del suo Paese, come se nulla fosse accaduto. Non avrò più indietro Daniele, nel frattempo, colui che ritengo il responsabile di questo tragico evento è libero e i carabinieri hanno addirittura scoperto che ha continuato con questo gioco sporco. Quella relazione virtuale ha portato alla morte di mio figlio. Ciò che è accaduto è di una gravità immane e molti altri ragazzi e ragazze sono vittime di questi inganni. Tanti riescono a salvarsi, tanti altri no”.

Trovato morto il 64enne che ha raggirato Daniele, le ipotesi

Ebbene nelle ultime ore l’autore della truffa è stato trovato senza vita. Il 64enne, finito anche al centro di un servizio de Le Iene, si chiamava Roberto Zaccaria ed il suo cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione nella mattinata di domenica, come riportato da Fanpage. L’uomo, che abitava a Forlimpopoli, potrebbe stando alle prime ipotesi, essersi tolto la vita per il rimborso legato alla morte di Daniele, consapevole del fatto di esserne stato lui la causa; ma al momento tutte le piste restano aperte e le indagini sono in corso per capire con esattezza cosa sia successo all’uomo che, per oltre un anno, si è finto Irene.