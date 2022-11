Addio a Carmelo La Bionda: insieme a Michelangelo fece ballare tutta Europa a suon di disco music

La storia della disco music italiana non sarebbe stata la stessa senza I Fratelli La Bionda. Oggi la musica piange la scomparsa di Carmelo, aveva 73 anni.

La potenza e la bellezza della musica risiede tutta nella sua eternità e nella sua continua scoperta, anche a distanza di tantissimo tempo. Quante volte, infatti, vi sarà capitato di sentire in un festa, in discoteca o in un lounge bar la canzone pioniera del genere disco in Italia “One for you, one for me“?

Forse davvero tante volte, molte delle quali anche distrattamente. Eppure, il motivetto rimane lì, tra i ricordi latenti che formano comunque la nostra cultura pop che non sarebbe mai stata la stessa senza I Fratelli La Bionda, che hanno fatto la storia della disco in Italia e in tutta Europa.

Il duo musicale ‘La Bionda’, infatti, è stato considerato da tutto tra gli inventori della disco music italiana, grazie all’intuizione fortunata di Michelangelo e Carmelo La Bionda. Questa mattina, però, il figlio Francesco Paolo e i familiari di Carmelo La Bionda hanno annunciato la morte del musicista che da un anno combatteva contro un tumore che non gli ha lasciato scampo.

Carmelo La Bionda è morto questa mattina a 73 anni e i suoi funerali si svolgeranno martedì 8 novembre alle 14.30 alla chiesa di Santa Barbara a San Donato milanese.

Carmelo La Bionda: la vita a tutto ritmo di un visionario

Pur vivendo tutta la sua vita a Milano dall’età di 5 anni, Carmelo La Bionda era nato il 2 febbraio 1949 a Ramacca, una paesino in provincia di Catania. Dopo aver conseguito il diploma come perito elettrotecnico, dal 1970 grazie al sostegno della casa discografica Ricordi, Carmelo aveva iniziato a scrivere canzoni insieme al fratello più piccolo Michelangelo.

Così, da quel momento, nasce il sodalizio artistico dei fratelli La Bionda che ha fatto ballare e sognare intere generazioni di giovani speranzosi e spensierati a suon di disco music, un genere del tutto innovativo che approda in Italia proprio grazie alla loro mente visionaria.

Dopo il debutto iniziale con ‘Primo sole, primo fiore’ interpretata al Festival della canzone di Venezia dai Ricchi e Poveri, Carmelo e Michelangelo riescono a ritagliarsi sempre più spazio nella scena musicale internazionale come compositori, artisti, produttori discografici ed editori. E da lì in poi non si sono più fermati, collezionando successi su successi.

La fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, infatti, rappresentano per i La Bionda un momento artistico e professionale incredibile, segnato da hit straordinarie e scoperte leggendarie, un po’ come accadde a Monaco di Baviera, dove fecero conoscere al grande pubblico Amanda Lear. Ma non solo. Nella capitale della dance, i Fratelli La Bionda si imposero, proponendo per primi la disco music in tutta Europa.

Da lì, fu un crescendo. Il loro primo disco album uscì nel 1977 e la canzone “Disco Bass” divenne la sigla del La Domenica Sportiva. Il loro colpo da maestri, però, fu la scoperta dei Righeira, di cui divennero produttori, con l’eterna “Vamos A La Playa” del 1983.

Proprio per questo, Johnson Righeira, appresa la terribile notizia della scomparsa di Carmelo La Bionda, ha voluto ricordare il suo mentore sui social: “Una notizia terribile. Una colonna della mia vita che crolla. Carmelo La Bionda se n’è andato poco fa, e nulla sarà più come prima. Non so dove mi avrebbe portato la vita senza l’incontro col lui e Michelangelo. Ciao Carme, grazie di tutto. Fai buon viaggio”