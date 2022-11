L’annuncio della star sconvolge il mondo della musica: “Sono malato, non c’è una cura”

Sono parole drammatiche quelle che arrivano, per bocca dei suoi compagni di gruppo, da un artista molto famoso, membro di una celebre band che ha fatto la storia della musica.

“Non c’è una cura”. Sono le parole peggiori, quelle che nessuno vorrebbe mai dover ascoltare, quelle pronunciate dai membri di una famosissima band nell’annunciare che il loro compagno, con il quale hanno scritto e realizzato brani indimenticabili entrati nel cuore di milioni di persone, ha una brutta malattia. Un vero colpo al cuore che ha lasciato senza parole i fan della band ma, in generale, il mondo della musica, avvenuto durante la celebrazione dell’ingresso della band nella Rock And Roll Hall of Fame. È stata questa l’occasione scelta dal frontman, Simon Le Bon dei mitici Duran Duran, per leggere una lettera nella quale viene svelato il tutto.

“È al quarto stadio, non c’è cura”. L’annuncio scuote il mondo della musica

Durante il discorso ha infatti rivelato ufficialmente che Andy Taylor ha un cancro. Dal momento che il chitarrista oggi 61enne non ha potuto essere presente alla cerimonia, ha deciso di scrivere una missiva che Simon e gli altri compagni avrebbero letto sul palco per rivelare come stiano davvero le cose. Tutto sarebbe iniziato quattro anni fa qundo dai medici è arrivata la diagnosi più terribile: non solo ad Andy è stato diagnosticato un tumore, ma si tratta di un cancro alla prostata al quarto stadio, ovvero in una situazione nella quale nessun trattamento potrebbe eliminarlo. Sebbene si tratti di una malattia non pericolosa, nell’immediato, per la vita, “non c’è una cura” e Taylor ha voluto specificarlo nella lettera. Aggiungendo: “Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni”. Nella lettera Andy ha poi aggiunto: “Molte famiglie hanno sperimentato questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi”. I fan sono consapevoli dei vecchi rancori esistenti tra i membri dei Duran Duran e l’ex chitarrista del gruppo, dal quale si separarono nel 2006 dopo la reunion avvenuta nel 2001 e che portò alla pubblicazione dell’album Astronaut.

La reunion e la separazione dai Duran Duran

“Sappiamo che c’è stata tantissima speculazione nelle ultime settimane riguardo al continuo coinvolgimento di Andy Taylor con la band e ci spiace di non essere stati in grado di fornire finora informazioni – scrissero allora i Duran Duran – I cinque ultimi anni sono stati un viaggio incredibile per noi tutti – e aver riunito i cinque originali era qualcosa che volevamo da molto tempo. Nell’ultimo weekend, però, noi quattro abbiamo sciolto la nostra collaborazione e continueremo come Duran Duran senza Andy, perché siamo arrivati a un punto nella nostra relazione per cui si è formato un abisso incolmabile fra noi e lui e non può più funzionare davvero insieme. Anche se siamo ovviamente delusi e tristi di ciò, siamo eccitati per il prossimo capitolo della storia dei Duran Duran e speriamo di vedervi tutti presto.”

Le Bon, parlando nel backstage della cerimonia, ha però rivelato che aver saputo della sua malattia è stato “assolutamente devastante. Amiamo molto Andy. Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente”. Oltre ad essere un chitarrista Taylor è anche cantante e produttore discografico e ha militato anche nei Power Station. In passato ha rischiato la vita: è accaduto nel 2009 quando è stato colpito da un infarto, fortunatamente superando il tutto e riprendendosi pochi giorni dopo.