Morto nella sua vasca da bagno Aaron Carter: era il fratello minore di Nick dei Backstreet Boys

A soli 34 anni se n’è andato Aaron Carter, fratello minore di Nick Carter cantante dei Backstreet Boys. Sono ancora tutte da accertare le cause del decesso.

I Backstreet Boys, forse più di qualsiasi boyband, hanno rappresento appieno la musica degli anni ’90, quando la musica trap ancora non si sapeva nemmeno cosa fosse e gli Stati Uniti avevano il monopolio assoluti dei gruppi musicali vincenti e di successo.

Da allora, in più di vent’anni il mondo della musica è cambiato profondamente e i BTS restano al momento l’unica boyband che aggancia passato e presente del genere. Eppure, i Backstreet Boys avranno sempre un posto speciale nell’immaginario collettivo, ecco perché la morte di Aaron Carter, fratello minore di Nick Carter, lascia tutti sgomenti.

Come riportato dal sito web statunitense ‘TMZ’, Aaron Carter è deceduto a soli 34 anni nella sua casa di Lancaster, in California. Sono ancora tutte da accertare, però, le cause del decesso, motivo per cui non si escludono cause di morte naturale o l’abuso di droghe o un mix alcol e farmaci letale per il cantante.

A confermare la morte del fratello di Nick Carter, dopo la breakings news pubblicata su ‘TMZ’ è stata una fonte a ‘The Hollywood Reporter’. Come riportato dai media statunitensi, un portavoce del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato una morte sospetta proprio all’indirizzo di Carter, senza però svelare l’identità della persona deceduta.

Tuttavia, era parso abbastanza chiaro che si trattasse proprio di Aaron Carter. Ma non solo. Sempre secondo TMZ, il suo corpo sarebbe stato trovato nella vasca da bagno, dove pare sia morto annegato, magari proprio a seguito di un malore.

La carriera di Aaron e la “maledizione” dei Carter

Proprio come suo fratello Nick, anche Aaron aveva intrapreso la carriera musicale. Ma oltre a essere un rapper e cantante, Carter era anche un attore e personaggio televisivo. La sua carriera inizia, però, precocemente, quando suo fratello maggiore, Nick, era una star internazionale della musica alla fine degli anni Novanta.

Così, a soli 9 anni, Aaron ha iniziato ad aprire i concerti dei Backstreet Boys per un tour del 1997. Ma non solo. Sempre in quell’anno venne pubblicato anche il suo album di debutto, ottenendo il disco d’oro. Da lì, la strada per il cantante prodigio della famiglia Carter è stata spianata.

Nel 2000, infatti, venne lanciato il suo album successivo, “Aaron’s Party (Come and Get It)”, che raggiunse il triplo disco di platino. Sulla scia del successo, nel primi anni Duemila, sono stati pubblicati anche gli album Oh Aaron (2001), Another Earthquake (2002), Most Requested Hits (2003), Come Get It: The Very Best of Aaron Carter (2006).

Dieci anni dopo quando nel 2016 la popolarità attorno al fratello minore di Nick Carter era diminuita a livello internazionale, è stato pubblicato il singolo Fool’s Gold. Come attore, invece, è apparso in serie tv adolescenziali di gran successo come “Lizzie McGuire“, “Sabrina, vita da strega” e “Settimo cielo”. Il ruolo però più significativo della sua carriera attoriale fu per il film del 2005 “Popstar”, che si ispira alla sua vita.

Una sorta di “maledizione”, però, sta colpendo i Carter. Oltre a Aaron, Nick Carter ha due sorelle: B.J. Leslie e la sorella gemella di Aaron, Angel Carter. Nel gennaio 2012, però, Leslie è morta a soli 25 anni in circostanze, anche in questo caso, poco chiare.