“Picchiatevi!”: la challenge dell’orrore | Bimbi costretti a massacrarsi di botte da ragazzini poco più grandi

Bambini di soli 8 anni costretti a fare a botte prendendosi a calci e pugni mentre ragazzi più grandi, intorno a loro, assistono e filmano tutto incitandoli. È l’orrore avvenuto a Rimini nelle scorse ore

Sono immagini agghiaccianti quelle circolate negli ultimi giorni su alcune piattaforme social, censurando preventivamente i volti dei coinvolti, trattandosi di minori. Scene che non si penserebbe potrebbero mai avvenire, dal momento che i ‘protagonisti’ sono due bimbi di circa 8 anni circondati da ragazzini poco più grandi di lui, di età probabilmente compresa tra gli 11 ed i 15 anni. In una sorta di ring a cielo aperto nel bel mezzo della città di Rimini e a pochi passi da una piazza affollata. Per ragioni che occorrerà chiarire i due giovanissimi sono stati ‘costretti’ a picchiarsi tra di loro dai ragazzi più grandi che assistevano ed incitavano il loro preferito, il tutto per puro divertimento o, probabilmente, in una sorta di sfida social da riversare su TikTok per collezionare like e commenti. Questo dovrà essere chiarito dalle forze dell’ordine.

Bimbi costretti a massacrarsi di botte da ragazzi più grandi

Nel filmato si vede il primo bimbo di colore venire circondato dai ragazzi i quali iniziano a provocarlo dicendogli poi di iniziare a picchiare un altro bambino, più o meno della sua stessa età, che stava passando da lì per pura casualità. Increduli, terrorizzati e spaventati, i due bimbi vorrebbero allontanarsi il più possibile da lì ma rimangono di fatto imprigionati dal ring invisibile creato dai grandi che continuano ad urlare loro di fare a botte: “Picchiatevi, picchiatevi!”, li incitano finchè i piccoli iniziano a spingersi e prendersi a pugni, colpendosi ripetutamente con, in sottofondo, le urla del branco in uno scenario che definire agghiacciante è riduttivo.

Milo Infante: “Mai vista una roba del genere..”

Le grida si fanno sempre più forti ed inizia anche a scorrere il sangue nei filmati che, pochi minuti dopo, quegli stessi ragazzi, spettatori di uno spettacolo del dolore da loro stessi creato, postano su TikTok dove iniziano a circolare. Arrivando anche all’attenzione dei media tando che, con tutte le opportune censure del caso, il video viene mostrato anche dal programma Ore 14 su Raidue. Il motivo è denunciare quella che sembra essere una sorta di challenge in voga tra gli under 14, una sorta di “fight club per bambini” come dichiarato da Milo Infante, il conduttore della trasmissione, aggiungendo, “mai vista una roba del genere…”.

Difficile, data la giovanissima età dei coinvolti, che possano esserci conseguenze dal punto di vista penale. Certo è che le indagini sono comunque in corso per identificare i coinvolti e riferire ai loro genitori quanto accaduto. Ma per le due vittime innocenti di questo pestaggio non voluto e finito nel sangue, resterà un ricordo indelebile difficile da cancellare.