Pollice all’insù o faccina sorridente, li usate nelle chat? Attenzione, si rischia grosso! | Gli esperti spiegano perché

Gli emoji sono ormai parte integrante delle nostre comunicazioni ma siete sicuri di usarli nel modo corretto? Gli esperti rivelano i vero significato di quelli più utilizzate

Ormai gli emoji sono arrivati, in molti casi, a sostituire addirittura le conversazioni faccia a faccia. Del resto con delle semplici faccine è possibile esprimere sentimenti, emozioni, pensieri positivi e negativi e questo ha portato un enorme numero di persone a preferirle alle parole. Tanto che, quotidianamente si stima ne vengano inviate circa dieci miliardi in tutto il mondo. E vengono di fatto impiegate da tutti, dalle persone comuni ai vip, dagli scienziati fino addirittura alla famiglia reale inglese nei post sui social o nelle chat in tempo reale con amici, compagni di vita o parenti ma anche con colleghi o datori di lavoro, insegnanti, negozianti.

Un vero e proprio linguaggio parallelo che si interseca con quello scritto e che è in costante evoluzione dal momento che giorno dopo giorno vengono create emoji nuove e sempre pù particolareggiate. Ma siete sicuri di averle sempre usate nel modo giusto? Ci sono infatti delle ‘faccine’ che potreste aver usato per esprimere un pensiero ma che in realtà potrebbero aver assunto, nel corso del tempo, tuttaltro significato. Dei veri e propri malintesi provocati da una variazione del significato di una data emoticon

Gli emoji che hanno ‘mutato’ il loro significato

Un esempio? Il famosissimo pollice all’insù, usato per anni come simbolo di assenso; l’incona ha oggi un significato ben diverso e sono gli esperti a spiegarlo. Anzitutto non viene quasi mai utilizzata dai giovani mentre è in voga tra gli utenti più anziani ed è proprio per questo che dai primi viene considerata scortese e passivo-aggressiva. A spiegare il tutto è stato il professor Vyvyan Evans, esperto di lingue e autore di The Emoji Code il quale sostiene che alla base vi sia una sorta di cambiamento semantico, che lui definisce un processo naturale di sviluppo del linguaggio che, ha dichiarato, “avviene da migliaia di anni”. Aggiungendo: “La generazione Z – o Zoomers, come viene più comunemente chiamata è la prima generazione nata digitale. Sono cresciuti con gli smartphone, Internet e le emoji. Non hanno mai conosciuto altro”. Ciò li rende maggiormente sensibili alle varie sfumature di significato che vengono associate al linguaggio, compreso quello delle emoji.

Cosa significa per gli zoomers l’emoticon del pollice

Nel caso dell’emoji del pollice, ha spiegato Evans, si tratterebbe di un caso di “sazietà semantica”. L’ampio impiego di questa emoticon le avrebbe cioè fatto perdere il suo significato orignale. Il professore ha anche fatto un esempio pratico: qualora volessimo segnalare ‘chiamami’ le persone con oltre 30 anni mimerebbero un ricevitore telefonico a rotazione piegando verso l’interno le tre dita centrali con pollice e mignolo che sporgono. Chi invece è nato tra il ’97 ed il 2021 terrebbe il palmo della mano piatto verso l’orecchio, per indicare uno smartphone. “Se ci si scrive per concordare un appuntamento, l’emoji del pollice in su in quel contesto non sconvolgerà nessuno. Ma se chi ha scritto il messaggio originale ritiene che il suo testo meriti più di un pollice in su – ad esempio: “Ho passato tutto il fine settimana a lavorare su quella relazione che mi hai chiesto, sarà pronta lunedì come prima cosa e ne sono molto soddisfatto”- questo verrebbe interpretato come una risposta poco impegnativa e sprezzante”.

Come evitare incomprensioni o il rischio di offendere

Allo stesso modo la semplice faccina sorridente viene considerata “pigra” dagli zoomers. “L’incomprensione intergenerazionale è un tema sempre attuale e, dato che le emoji sono una parte così importante della nostra comunicazione, anche loro ne saranno coinvolti”, ha dichiarato Keith Broni, direttore di Emojipedia, un sito web che documenta il significato delle emoji. “Sul posto di lavoro, oggi, ci sono più generazioni insieme e questo non è mai successo in passato.

Questo vuol dire che quando tendiamo a usare lo stile di comunicazione che useremmo con i nostri coetanei ci possano essere dei problemi di comunicazione con generazioni diverse”. Come fare dunque? Il suggerimento è quello di evitare, nel caso di una nuova conoscenza professionale, di usare gli emoji, costruendo prima un rapporto aspettando di essere sulla medesima lunghezza d’onda prima di utilizzarle.