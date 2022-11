Re Carlo, non accadeva dal giorno dei funerali di Elisabetta | Storica “reunion” a Buckingham Palace

Dopo i funerali della Regina Elisabetta non sono più stati visti insieme ma nelle ultime ore hanno regalato al mondo un nuovo eccezionale scatto ‘di famiglia’

La scomparsa della Regina Elisabetta ha rappresentato il momento più duro per la famiglia reale degli ultimi 70 anni ma, seppur nel dolore, ha portato i membri della casa reale a riavvicinarsi unendosi al dolore nel dare l’addio alla sovrana tanto amata nel Regno Unito. E così anche il principe Harry e la moglie Meghan, lontani dalla famiglia da diverso tempo, sono arrivati per prendere parte ai funerali e così il principe Andrea, che a causa dello scandalo Epstein non si mostra più in occasioni pubbliche da ormai diversi mesi, era presente.

C’erano poi volti importanti ma che non tutti conoscono in quanto abituati a rimanere un passo indietro rispetto ai ‘nomi noti’ come Carlo e Camilla, William e Kate Middleton. Si tratta del principe Edoardo e della principessa Anna, due dei quattro figli della Regina Elisabetta insieme ai fratelli Carlo e Andrea, i quali si trovavano al capezzale dell’amata madre quando è venuta a mancare. I quattro fratelli erano tutti insieme nelle giornate dedicate all’ultimo saluto alla monarca ma, da quel momento in poi, le loro strade si sono ‘separate’ anche per consentire a Carlo di seguire l’iter per l’incoronazione a nuovo Re.

Re Carlo e la reunion a un mese e mezzo dalla morte di Elisabetta

Ebbene nelle ultime ore, e come non accadeva da tempo, le cose sono cambiate e tre di loro si sono ritrovati: è accaduto il 2 novembre in occasione di una cerimonia in onore degli atleti britannici vincitori, alle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi, di una medaglia. La principessa Anna ed il principe Edoardo si sono riuniti al fratello Re Carlo III a Buckingham Palace, dopo un mese e mezzo, e non erano i soli: oltre a loro erano infatti presenti altri membri royal della famiglia reale come la regina consorte Camilla ma anche il principe Richard, duca di Gloucester nonchè cugino della Regina Elisabetta. Anna, in particolare, era presente in veste di presidente del team britannico ai Giochi mentre il fratello Edoardo in qualità di patron della squadra paralimpica.

La ‘confessione’ di Tom Daley sulla Regina Elisabetta

“Sua Maestà ha confrontato la sua altezza con quella degli atleti, ha visto che sia noi che i ginnasti siamo piuttosto piccoli”: queste parole sono state pronunciate proprio da uno degli ospiti speciali della cerimonia, ovvero il pluricampione Tom Daley, oro nel sincro da 10 metri, pronunciate alcuni mesi fa in occasione di un’altra cerimonia rivelando così un retroscena del suo incontro con Elisabetta. “Allora ha scherzato dicendo che avrebbe dovuto provare la ginnastica, le sarebbe piaciuta”.

In questa nuova occasione invece ci ha pensato Carlo a regalare a Daley un sorriso: gli ha infatti chiesto quale sono i rischi di un atterraggio di pancia, qualora dovesse accadere da una simile altezza. Parole che hanno fatto ridere anche il tuffatore Matty Lee trionfatore a Tokyo insieme a Daley, il quale ha detto “non pensavo che, un mercoledì sera, avrei mai parlato di panciate con il re”. Nello scatto di famiglia appaiono tutti in abito scuro, ad eccezione di Camilla che si è presentata con uno splendido ed elegante “purple dress”.