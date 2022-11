Reinventing Anna: dalle truffe alle cene vip ai domiciliari | L’incredibile prezzo per rifarsi una vita

Alla scoperta di Anna Sorokin, la truffatrice di New York che ha ispirato la serie tv targata Netflix “Inventing Anna” e che anche ai domiciliari continua a trovare modi ingegnosi per rifarsi una vita.

Diciamo pure che ci sono delle persone “ispirate” per natura, persone la cui vera essenza consiste nel sapersi inventare e reinventare sempre e comunque, anche nei casi più complicati. Insomma, potremmo parlare di un vero e proprio talento.

Non è semplice, infatti, farsi una vita e costruirsi piano piano l’immagine che vediamo riflessa allo specchio e a cui aspiriamo quotidianamente. E’ una sfida principalmente con sé stessi e poi anche con gli altri, in un loop di finzione e realtà che si incastrano alla perfezione. Ecco quindi che, in questo senso, la russa Anna Sorokin ha fatto una “grande impresa”, tanto da ispirare una serie tv nel 2022 targata Netflix.

In “Inventing Anna”, si racconta la storia di Vivian, una giovane giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, ovvero la leggendaria ereditiera tedesca che si è saputa fare un nome e una posizione rubando i soldi, oltre i cuori, dei rampolli della New York che conta. Anna, così, è diventata la più grande truffatrice della grande mela.

Tornando alla realtà, invece, Anna Sorokin, meglio conosciuta come Anna Delvey, al momento si trova agli arresti domiciliari nel suo appartamento nell’East Village, a seguito di una condanna per truffa con la quale ha rubato un totale di 275.000 dollari a banche e amici. Eppure, anche ora che è stata scoperta e tutti sanno quale sia la sua vera “professione”, Anna sta continuando a trovare modi ingegnosi per rifarsi una vita, esibendo anche con nonchalance la sua particolare cavigliera.

La popolarità del crimine: la vita sempre sulla cresta dell’onda di Anna Delvey

Sfruttando la popolarità della serie tv che la vede protagonista assoluta, Anna Delvey continua a mantenere alto lo status symbol di persona tutto d’un pezzo che sa sempre il fatto suo.

Malgrado, infatti, Anna rimarrà agli arresti domiciliari finché non avrà risolto i suoi problemi per rimanere negli Stati Uniti, motivo per cui non può nemmeno usare i social media, fondamentali per la buona riuscita del suo personaggio, piano piano, e anche se con la cavigliera che monitora i suoi movimenti, la truffatrice sta rientrando nella scena sociale di New York con cene esclusive ed eventi di gala.

Ed è stata proprio una portavoce della Sorokin a confermare il progetto di eventi esclusivi e super chic a New York. Ma non solo. Come riportato dal ‘New York Post’, in questi giorni stanno arrivando diverse e-mail di inviti da parte dell’addetto stampa dell’ex ereditiera.

“Ogni cena accoglierà 10-12 partecipanti VIP tra cui noti imprenditori, influencer, personaggi dello spettacolo e amici famosi”, si legge nell’invito e le cene si svolgeranno nel quinto piano dell’appartamento di lusso in affitto di Anna Delvey che le costa ben 4.250 dollari al mese.

anna sorokin delvey on her way to a parole meeting pic.twitter.com/FgGPP7OpFW — noah (@pradachurch) October 25, 2022

Il progetto ambizioso della Sorokin, però, non si limita solo alle cene. Giovedì, infatti, l’ex truffatrice ha messo in vendita alcuni disegni che ha realizzato quando era in prigione. I disegni costano all’incirca tra i 17.500 e i 25.000 dollari ciascuno; e in questi giorni già ben 3 dei suoi capolavori sono stati venduti. Insomma, l’animo di ereditiera di lusso di certo non le manca.