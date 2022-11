“Se la prendevano con lui”: la clamorosa rivelazione di un ex compagno | È successo anche a Re Carlo

Re Carlo dovette affrontare un periodo molto difficile, forse il più duro della sua vita, oggetto di atti di bullismo ai tempi della scuola

Oggi è una delle persone più importanti del Regno Unito ed in pubblico si mostra deciso e sicuro di sè seppur caratterialmente tranquillo, ma nel suo passato ci sono anche momenti bui e difficili. Stiamo parlando del nuovo Re d’Inghilterra, Carlo III, a lungo considerato “l’eterno aspirante al trono” e che anche in gioventù ha dovuto affrontare situazioni non facili. Forse proprio in virtù della sua natura mansueta, da bambino è stato infatti vittima di bullismo mentre studiava nella scuola di Gordonstoun in Scozia.

Il periodo più difficile di Re Carlo: la rivelazione

È quanto emerso in un documentario di recente uscita intitolato “Charles: Our New King” trasmesso dall’emittente Itv dal quale traspaiono retroscena poco noti dell’infanzia dell’erede al tronoe ed oggi sovrano. Ne parla un suo coetaneo nonchè ex studente del medesimo istituto ai tempi di Re Carlo, ovvero John Stonborough, il quale ha svelato cosa accadeva al padre di William ed Harry quando era vittima dei bulli: “Approfittavano delle partite di rugby per aggredirlo, prenderlo a pugni e tirargli le orecchie”.

La confessione di un compagno di classe: cosa accade a Carlo ai tempi della scuola

La ragione principale di questi atti di bullismo sarebbe legata ad una decisione del preside: “Fece l’errore di dirci di trattarlo come chiunque altro”, ha spiegato l’uomo che ricorda bene quegli atti di bullismo contro Carlo perchè presente e per questo testimone dei fatti. Ma, ha aggiunto, “non era uno di noi. Era accompagnato da un detective privato. E un giorno sarebbe diventato re!”. Sembra che per Carlo il periodo trascorso in quella scuola fu il più duro e difficile della sua intera vita, proprio a causa di questi continui atti di bullismo considerati una sorta di sfida tra i ragazzi esuberanti di quel periodo.

La lezione di vita di Re Carlo III

Ancor prima del preside, del resto, fu il padre Filippo a decidere che Carlo frequentasse un corso di studi regolare, a differenza di quanto accaduto dai parenti più grandi dell’attuale Re che ebbero invece un precettore privato. Ma così si ritrovò a subire costanti angherie che ne segnarono inevitabilmente il carattere anche se lui sopportava in silenzio qualsiasi gesto senza mai lamentarsi, forte dell’educazione ricevuta dal padre. Il compagno di classe ha infatti rivelato che Carlo “era una persona incredibilmente stoica”, in grado di riversare tutte le sue energie nello studio e non certo in ulteriori atti di bullismo. Carlo si diplomò nel 1967, anno nel quale lasciò definitivamente quel collegio scozzese ma non parlò mai di quanto subito dai compagni; anzi, a più riprese elogio l’istituto per la sua disciplina sottolineando che frequentarlo lo ha aiutato “a capire molti aseptti di me stesso”.