Terrore sul volo di linea, l’aereo precipita in un lago vicino all’aeroporto | Il bilancio è drammatico

Momenti di puro terrore a bordo di un volo di linea che, durante le fasi dell’atterraggio, è precipitato nel lago Vittoria. A bordo c’erano 39 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio

L’incubo che nessuno vorrebbe mai vivere. È accaduto a 39 sfortunati passeggeri, uno dei quali è un bambino, che si sono imbarcati su un volo andato a schiantarsi in acqua a poca distanza dalla pista di atterraggio dell’aeroporto nel quale sarebbe dovuto arrivare. Il disastro aereo si è verificato nelle scorse ore e ha coinvolto, oltre ai passeggeri, anche i due piloti ed i due assistenti di volo che si trovavano a bordo ed il bilancio potrebbe essere terribile. Il volo in questione è un Atr 42-500 della compagnia Tanzania Precision Air: dalla ricostruzione dei fatti il velivolo sarebbe dovuto atterrare allo scalo Bukoba, nello stato africano, ma qualcosa è andato storto. Le immagini diffuse dai media locali e scattate dai soccorritori o dai testimoni che si trovavano nelle vicinanze mostrano il disastroso epilogo dell’incidente aereo, con il velivolo andato a precipitare nelle acque del lago Vittoria.

Aereo si schianta nel lago a pochi metri dalla pista di atterraggio: morti e feriti

I soccorsi sono intervenuti numerosi dalla terraferma ma per raggiungere il velivolo sono state utilizzate imbarcazioni, anche di fortuna, dato che si trovava a diversi metri da riva. E purtroppo il primo bilancio diffuso dalle autorità locali è drammatico: tre persone sono certamente morte, al momento non sono ancora state identificate e quindi non è chiaro se tratti di passeggeri o di membri dell’equipaggio. Si contano poi 26 feriti, persone condotte in ospedale alcune delle quali in condizioni serie. Ma altri 14 viaggiatori mancano all’appello e si teme che possano essere deceduti tutti. Il velivolo, come riportato dai media locali, era decollato dall’aeroporto di Dar es Salaam mentre l’incidente è avvenuto alle 8.53 locali, le 6.53 italiane, in un’area del lago poco profonda ed infatti i resti dell’aereo sono rimasti a galleggiare sull’acqua mentre i soccorritori tentavano di raggiungerlo.

Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio

Sulla vicenda è intervenuta anche la compagnia Precision Air con una nota relativa al volo PW494 sottolineando che “le operazioni di soccorso proseguono e dobbiamo ancora confermare il numero delle vittime”. L’incidente è stato dunque confermato ufficialmente poco dopo ma non vi sono ancora specifiche ipotesi in merito alle cause del disastro anche se, come emerso dalle carte meteo relative all’area dell’incidente, al momento dell’avvicinamento del volo alla pista 31 dell’aeroporto, sul lago era in corso un temporale piuttosto intenso che potrebbe aver ridotto drasticamente la visibilità o addirittura provocato, con venti forti o fulmini, la perdita di controllo del velivolo da parte dei suoi piloti. Non è però chiaro al momento se i problemi si siano verificati all’improvviso non dando loro il tempo di segnalarlo oppure se effettivamente un segnale di allarme sia stato lanciato.

Quattro incidenti in passato ma nessuna vittima

La compagnia coinvolta nell’incidente, fondata nel 1993, ha passato tutte i test di sicurezza della Iata. In passato si sono verificati altri quattro incidente, ovvero nel 1999, nel 2004, nel 2007 e nel 2014 senza alcuna vittima, stando a quanto riportato sul database di Aviation Safety Network conta. Dal 1919 ad oggi in tutto il Paese si sono verificati complessivamente 15 incidenti aerei mortali con un bilancio complessivo pari a 97 vittime. Certamente l’analisi della scatola nera dell’aereo permetterà di comprendere meglio le cause di questo incidente. E non è da escludere che le autorità possano decidere di ascoltare anche passeggeri e membri dell’equipaggio per raccogliere le loro testimonianze.