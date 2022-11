Cambiamento climatico, stimati 250.000 morti all’anno in più | Cosa sta facendo la Cop27?

La ventisettesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si rivela un totale fallimento, contando soprattutto due grandi assenti oltre alla Russia: Cina e India, che da sole sono responsabili della maggior parte della produzione di CO2 al mondo

Non parte sicuramente con il piede giusto la Cop27, l’attesa conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L’edizione di quest’anno, la 27esima, che si svolge a Sharm el-Sheikh in Egitto fino al 18 novembre, vede la presenza di 30mila partecipanti e di oltre 100 capi di Stato, che nelle giornate di oggi e domani saranno impegnati nel vertice.

Ci sono, però, due grandi assenti oltre alla Russia: la Cina e l’India, due delle nazioni responsabili della maggior parte della produzione di CO2 nel mondo (la sola Cina, come si legge su Il Giornale, produce il 33% delle emissioni globali).

Ed è proprio l’assenza di questi due giganti che lascia poche speranze sulla possibilità di sottoscrivere un accordo efficace in grado di far fronte a cambiamenti climatici oramai evidenti e sotto gli occhi di tutti.

Ma non solo.

Il trend per il futuro si rivela quanto mai nefasto: come segnalato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, le stime di decessi che avverranno a causa del cambiamento climatico fra il 2030 e il 2050 raggiungeranno numeri mai visti.

Cop27, prospettive drastiche per il futuro: per i prossimi anni stimati 250mila morti in più

Numerosi i temi centrali dell’incontro messi in agenda, fra i quali il risarcimento dei danni già causati dal cambiamento climatico fino ai possibili interventi per salvaguardare le nazioni più vulnerabili, ossia quelle che sono meno responsabili delle emissioni ma che ne subiscono maggiormente le conseguenze.

Un altro topic quanto mai caldo riguarda l’innalzamento delle temperature e la necessità di monitorarle costantemente.

Se l’obiettivo per far fronte al cambiamento climatico è quello di abbassare le temperature di 1.5°, quest’ultimo si sta rivelando quanto mai complesso e difficile da raggiungere.

La questione, infatti, è quanto mai preoccupante. Secondo il report “Stato del clima globale nel 2022”, pubblicato dalle Nazioni Unite in concomitanza con l’inizio della Cop27, gli ultimi otto anni sono stati fra i più caldi mai vissuti nella storia.

Temperature, queste, che iniziano ad avere conseguenze devastanti e perpetue per l’ambiente, come lo scioglimento dei ghiacciai che provoca, a sua volta, l’innalzamento dei livelli del mare, desertificazione ed eventi meteorologici oramai estremi.

Quattro gli obiettivi chiave stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: mitigazione, adattamento, finanziamento e collaborazione per affrontare la crisi climatica.

Le stime, infatti, sono a dir poco nefaste: secondo l’Organizzazione, infatti, fra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico provocherà circa 250.000 morti in più all’anno, e i costi sulla salute stimati fra i 2 e i 4 miliardi.

Obiettivi, quelli dell’OMS, che difficilmente verranno raggiunti con una conferenza alla quale non prendono parte i Paesi maggiormente responsabili del cambiamento climatico.

L’incontro, infatti, è stato già dato per fallito, come d’altronde quello precedente avvenuto a Glasgow, in cui solo 29 Paesi sui 194 partecipanti presentarono piani nazionali rigorosi.

Come sempre il rischio è che tali promesse rimangano solo sulla carta, non passando su un piano d’azione, con conseguenze drastiche per il mondo intero, a prescindere dalla sua collocazione geografica.