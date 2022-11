Chi è Francesco Intraguglielmo, attivista e tiktoker 19enne che vuole “distruggere la Russia”

Il 19enne, fervido sostenitore dell’invio delle armi in Ucraina, si era fatto conoscere per aver indossato la provocatoria t-shirt contro la scuola in occasione del suo esame di maturità. Scopriamo nel dettaglio chi è il creator digitale e attivista studentesco

Sta facendo parecchio parlare di sé dopo l’intervento sul palco della manifestazione della pace di Calenda Francesco Intraguglielmo, 19enne attivista noto sul web per le sue posizioni tanto ferme quanto controverse in merito alla guerra in Ucraina.

Scopriamo insieme chi è e quali le sue posizioni, in particolare in merito al tema dei diritti degli studenti e del conflitto.

Chi è Francesco Intraguglielmo, l’intransigente creator digitale e attivista per l’Ucraina e i diritti degli studenti

Classe 2003, Francesco Intraguglielmo inizia a farsi strada sul web nel 2021 come creator digitale, ma il suo nome inizia a rimbalzare su tutti i giornali a giugno quando, in occasione del suo esame di maturità, decide di lanciare una provocazione nei confronti del sistema scuola.

Il maturando, infatti, si presenta agli esami, svolti presso il Liceo Scientifico “Pietro Farinato” di Enna, in Sicilia, con la maglietta riportante la dicitura “La scuola italiana fa schifo”.

Un gesto che non passerà di certo inosservato e dal chiaro intento polemico.

Francesco è il fondatore del movimento studentesco ‘Rivoluzioniamo la scuola’, il primo movimento d’Italia a definirsi ‘generazionalista’.

D’altronde è lui stesso a dichiararsi come tale sul suo profilo Instagram, sul quale il 19enne è fortemente attivo nella divulgazione di contenuti di natura politica.

Spiccano, in particolare, non solo i suoi contenuti di critica nei confronti del sistema scolastico, considerato da Intraguglielmo iniquo e foriero di ingiustizie, ma anche quelli sul conflitto in Ucraina.

Dallo scoppio della guerra, infatti, l’attivista 19enne ha realizzato una serie di video nei quali emerge in modo lampante la sua posizione: fortemente favorevole all’invio di armi in Ucraina e alla “distruzione” e “denazificazione della Russia”.

E proprio per tali posizioni si è fatto notare durante la manifestazione per la pace indetta da Carlo Calenda a Milano, in occasione della quale Francesco ha fatto un intervento molto forte sul palco.

Come evidenziato dal Fatto Quotidiano, sul palco della manifestazione, organizzata appositamente da Calenda in concomitanza con quella per la pace di Roma a cui ha preso parte Giuseppe Conte, due interventi hanno, in particolare, catturato l’attenzione del pubblico e dei media: quelle dei giovanissimi Matteo Alisei, esponente del comitato Giovani per l’Ucraina, e il portavoce del movimento studentesco ‘Rivoluzioniamo la scuola’ Francesco Intraguglielmo.

Durante il suo intervento il 19enne attivista ha invocato, fra le varie, la “denazificazione della Russia” e uno scontro fra i due blocchi.

“Noi vogliamo un’Europa che sta dalla parte della libertà e combatte per la cultura occidentale e per il nostro modello istituzionale, che è la democrazia” – ha dichiarato il rappresentante degli studenti, che ha aggiunto: “L’Ucraina è dalla nostra parte e quindi va difesa a ogni costo. La Russia non lo è e, se necessario, va distrutta”.

Parole, queste, che hanno sollevato parecchie polemiche sul web, fra le quali quelle di un’altra giovane creator che ha chiesto all’attivista di chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni riguardanti la distruzione della Russia.

Nonostante i chiarimenti da parte del giovane attivista, che ha evidenziato come le sue parole fossero riferite al sistema politico e non alla “Russia in sé”, le dichiarazioni hanno suscitato comunque un’ondata di sdegno sul web, che se da un lato si è articolata come legittima critica, dall’altro si è trasformata in un veemente attacco nei suoi confronti.

Posizioni sull’Ucraina a parte, oggi Francesco Intraguglielmo continua a realizzare, fra le varie, contenuti per il sito Scuola Zoo e per il sito di notizie “Nxwss” creato dalla Gen Z per la Gen Z, come si legge sullo stesso profilo Instagram, e termine con il quale si fa riferimento in sociologia ai nati fra il 1997 e il 2012.