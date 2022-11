Chi è Giuseppe Zeno, protagonista di Tutto per mio figlio? Curiosità e biografia

In prima tv assoluta, stasera Rai 1 trasmetterà il film “Tutto per mio figlio” con protagonista Giuseppe Zeno. Ma sapete con chi è sposato l’attore?

Stasera in prima serata Rai 1 trasmetterà un film per la tv dai toni decisamente impegnati. “Tutto per mio figlio” racconta la storia di Raffaele Acampora, un allevatore di conigli che a metà degli anni Novanta si trova a dover fare i conti con la criminalità organizzata.

Raffaele vende i suoi prodotti nei mercati rionali, portando avanti la professione di famiglia e per dare da mangiare, con immensi sacrifici, ai suoi quattro figli. Il più grande però, affascinato dai soldi facili e dall’apparente bella vita dei camorristi, abbandona la scuola per avvicinarsi alla Camorra.

Da quell’istante, inizia l’impegno di Giuseppe Zeno, alias Raffaele Acampora, che inizia ribellarsi al pizzo e fonda anche un sindacato per far valere i diritti dei lavoratori onesti vessati dai camorristi. Ma è anche una corsa contro il tempo per salvare Peppino dal fascino della mala vita.

Come dicevamo prima, protagonista assoluto del nuovo film targato Rai 1 è Giuseppe Zeno, attore molto apprezzato dal grande pubblico e che avevamo appena lasciato nella serie tv di successo con Serena Rossi, “Mina Settembre“, nei panni di Domenico.

Insomma, è un momento molto fortunato per l’attore napoletano che continua la scia positiva di successi e lavori per la tv, alternando le produzioni Rai a quelle Mediaset, come “Luce dei tuoi occhi” e ” Storia di una famiglia perbene”. Se non sapete, però, chi sia Giuseppe Zeno, niente paura, avete il tempo di recuperare prima del film di stasera!

Giuseppe Zeno: dall’Onore e il rispetto all’amore per Margareth Madè

Giuseppe Zeno è nato a Napoli l’8 maggio 1976, ben presto, però, si trasferisce in Calabria, dove si diploma all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro. Tuttavia, già da adolescente, Giuseppe è animato dalla passione per la recitazione, motivo per cui frequenta prima l’Accademia d’arte drammatica della Calabria e poi l’Accademia d’arte drammatica di Varsavia.

Malgrado la sua carriera inizi ufficialmente a teatro con “Le Troiane” nel 1997 e negli anni successivi cominci a muovere i suoi primi timidi passi nel mondo della televisione, l’occasione giusta, quella che lo ha consacrato tra gli attori emergenti più interessanti e bravi del momento, gli si presenta nel 2006 interpretando Santi Fortebracci, fratello di Tonio Fortebracci, ne “l’Onore e il Rispetto”.

Grazie al successo della fiction nei primi anni del Duemila, Giuseppe Zeno viene notato per le sue doti attoriali, soprattutto drammatiche, prendendo parte a serie tv come “Squadra antimafia – Palermo oggi“, “Le mani dentro la città” e “Il clan dei camorristi”. Tra i lavori più recenti, invece, oltre a “Tutto per mio figlio” e “Mina Settembre”, l’attore napoletano è uno die protagonisti della serie tv “Blanca”.

Ma sapete con chi è sposato Giuseppe Zeno? Dal 2015 l’attore è impegnato con l’attrice e modella siciliana Margareth Madè e i due si sono sposati il 20 agosto 2016 ad Ortigia. Nel 2017 è nata la loro prima bambina, Angelica, e nel 2020 Beatrice.

Ma non finisce qui. Da buon napoletano, Giuseppe Zenno ama il calcio e tifa Napoli e ha la passione per il mare, grazie anche al padre e al nonno pescatori. Nel tempo libero, però, l’attore non perde occasione di mettersi sopra una mountain bike alla scoperta dei sentieri di montagna più belli.