Costretto a dormire in garage a -6 gradi dal papà orco | La morte atroce di un bimbo autistico di 8 anni

Non è sopravvissuto all’ennesima punizione inflittagli dal padre ed è morto mentre dormiva con temperature di sei gradi inferiori allo zero. La vittima è un bimbo autistico e sono emersi agghiaccianti retroscena sulla famiglia

Abusi che proseguivano da tempo, fino all’orribile punizione costatagli la vita. Non potrà raggiungere i suoi sogni, fare progetti, trovare un lavoro ed una persona che gli stia accanto nel suo futuro, un bimbo di soli 8 anni morto nel garage della sua abitazione a causa del padre. Il piccolo, autistico come il fratello di 10 anni, è stato dall’uomo sottoposto ad una scioccante punizione alla quale non è sopravvissuto, perdendo la vita mentre, stremato, dormiva.

Abusi e punizioni contro due fratellini autistici: il più piccolo è morto

E, come emerso dalle successive indagini, pare che questo tipo di abusi fossero la normalità nei confronti dei due bambini con lo spettro dell’autismo: di fatto il padre li costringeva costantemente a dormire, per punizione, su un pavimento gelido del garage di casa ma questa volta le temperature esterne erano davvero troppo basse e il bimbo più piccolo non ce l’ha fatta. L’autore di quella che è considerata da tutti una vera e propria forma di tortura nei confronti dei suoi figli è, peraltro, un ex poliziotto, arrestato e che ora si trova a dover fare i conti con una pesantissima accusa, quella di omicidio di secondo grado, per aver provocato la morte del figlio lasciandolo sul pavimento ghiacciato di cemento del box di casa per l’intera notte.

Una storia di violenze indicibili: i bimbi erano anche malnutriti

L’autore dell’orrendo crimine si chiama Michael Valva e, come riportato dai media locali, lavorava come agente a New York: ora dovrà andare a processo con il rischio di essere incarcerato a vita per quello che ha fatto; la giovane vittima si chiamava Thomas e viveva con il papà, la compagna di lui ed il fratello a Long Island. I fatti risalgono al gennaio del 2020, periodo nel quale le temperature nella zona erano ampiamente al di sotto dello zero. Il medico legale ha stabilito che Thomas è deceduto a causa dell’ipotermia, confermando che è stata questa la principale ragione del decesso. Sul corpo del bimbo sono però stati riscontrati anche segni di percosse e violenza piuttosto evidenti, che certamente avranno reso il piccolo ancor più debole ed affaticato.

A processo anche la compagna del padre orco

Quando la vicenda è divenuta di dominio pubblico e sono scattate le indagini si è scoperto che i bambini erano sottoposti costantemente a punizioni tremende da parte del padre, durissimo con loro per i loro comportamenti. Fortunatamente il bimbo più grande è riuscito a salvarsi, sopravvivendo a 16 ore al gelo prima che qualcuno lo aiutasse.

Gli insegnanti, del resto, hanno confermato di aver visto spesso sul loro corpo lividi e graffi e da qui è emerso che oltre a dormire in garage per punizione venivano spesso picchiati, oltre ad essere malnutriti perché sovente l’uomo li lasciava senza tipo. Si è inoltre scoperto che mai alcun provvedimento è stato preso nonostante la scuola avesse a più riprese segnalato la situazione preoccupante. La compagna dell’uomo è accusata di favoreggiamento: lei si è dichiarata ignara di quanto accadesse e non colpevole ma dovrà spiegare tutto davanti ad un giudice perché, proprio come Michael, andrà a processo.