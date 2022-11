Morto nel suo appartamento da mesi | Nessuno si era accorto della triste fine di Giovanni Rinaldo

L’uomo si trovava da più di due mesi nella sua abitazione in avanzato stato di decomposizione. Il dramma della solitudine colpisce ancora e questa volta a Bari.

Sentiamo abbastanza frequentemente e con una certa cadenza mensile, casi di signori e signore anziane decedute nelle loro abitazioni da molto tempo, prima che qualcuno effettivamente si accorga della loro assenza.

Sono persone che non solo vivono da sole in casa, ma che sono sole anche al mondo. Nella maggior parte dei casi, nessun familiare o amico che sappia della scomparsa appare in queste circostanze, alimentando il dramma della solitudine, come si chiamano in questi casi le morti silenziose e senza far rumore di chi ha abbandonato questa vita quasi nell’indifferenza generale.

Così, ieri pomeriggio a Bari si è consumato un altro di questi terribili drammi. In via Putignani 118, in pieno centro storico, gli agenti della polizia hanno trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Stando alle prime ricostruzioni, però, l’uomo non era “solo”.

E’ stata, infatti, la figlia ad allertare la polizia in seguito alle diverse telefonate senza risposta fatte al padre, Giovanni Rinaldo, di 82 anni. L’anziano era nato ad Ancona e nei documenti risultava ancora residente nel capoluogo marchigiano. In realtà, però, si era trasferito a Bari, dove è stato trovato poi dagli agenti morto da tanti, tantissimi, giorni.

Come è morto Giovanni Rinaldo?

Al momento del ritrovamento del cadavere di Giovanni Rinaldo, i poliziotti si sono trovati di fronte a una scoperta abbastanza macabra. L’uomo, infatti, in base alle prime analisi cadaveriche realizzate sul luogo, sarebbe deceduto almeno un paio di mesi fa. Non si parla quindi né di una morte improvvisa o “fresca”.

L’anziano 82enne non dava notizie da oltre 60 giorni e nessuno sembra essersi accorto della sua assenza prolungata per tutto questo tempo. Non sono ancora chiare, però, le cause della morte dell’uomo, motivo per cui la salma è stata affidata all’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari per effettuare un’autopsia nei prossimi giorni che possa chiarire i motivi del decesso.

Tuttavia, oltre all’indagine per fare chiarezza sulla morte dell’82enne, la polizia sta cercando di capire come sia stato possibile per l’uomo “scomparire” nel nulla per due mesi, senza che nessuno andasse a fargli visita o chiedesse di lui, proprio perché poi sul posto oltre agli agenti, la scientifica e i vigili del fuoco, si sono presentati anche i parenti di Giovanni Rinaldo. Non è chiaro se tra questi figuri anche la figlia che ha allertato gli agenti di polizia qualche giorno fa.

Sembra alquanto strano, però, che nessuno in generale non si sia accorto di niente, neanche che in quell’appartamento non entrasse o uscisse nessuno da ben due mesi. Ma non finisce qui. La polizia di Stato vuole anche far chiarezza sul perché i vicini non solo non abbiano visto nulla e non abbiano segnalato qualcosa di sospetto alle autorità, ma non abbiano anche sentito il cattivo odore di un corpo purtroppo in decomposizione da ben due mesi. Siamo di fronte al dramma della solitudine o all’omertà?