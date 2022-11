Possono valere fino a 2000 euro: alla scoperta delle monete da 2 euro di maggior valore

Il periodo che stiamo vivendo non è certamente semplice, tra i forti rincari dei vari generi alimentari e i continui aumenti delle bollette di luce e gas, che in alcuni casi hanno raggiunto cifre astronomiche.

Per questo, oltre a sperare in aiuti da parte del governo, sono molti i cittadini italiani che cercano anche altre formule per provare ad aumentare i propri introiti e racimolare quelle somme di denaro che potrebbero consentire di reggere l’urto di questi aumenti. Ad esempio, molte famiglie provano a rivendere qualcosa che ormai non viene più usato ma che è in ottimo stato, come ad esempio una vettura ormai un po’ datata. Tuttavia, in pochi penserebbero che anche qualche moneta potrebbe consentire di racimolare una bella cifra.

Ci sono molte monete, antiche e non, che sono particolarmente ricercate dai collezionisti, disposti a sborsare anche cifre importanti per assicurarsele.

Ecco perché è sempre meglio fare un’accurata ricerca in casa (specialmente nelle abitazioni dei nonni…) per vedere se ci sono monete antiche nei cassetti, negli armadi, nelle mensole o nei barattoli: alcuni di questi pezzi possono davvero valere una fortuna.

Le 2 euro commemorative più preziose? Ecco quali sono

Come accennato non sono solo le monete antiche quelle maggiormente ricercate dai collezionisti. Come evidenziato da un’indagine del sito specializzato Flooxer Now ci sono diverse monete da 2 euro in giro per l’Europa che sono molto rare e per questo molto ambite.

Flooxer Now ha infatti interpellato alcuni esperti in materia per capire quali sono le due euro commemorative più preziose in giro nel Vecchio Continente e stilare quindi un elenco.

Si tratta infatti di pezzi coniati in edizione limitata, legati principalmente ad eventi speciali. Alcune di queste monete da 2 euro possono valere 15 euro, ma altre possono addirittura essere vendute a più di 2000 euro.

Ma da cosa dipende la rarità? Non dal peso o dalla forma, che è la stessa per le monete da 2 euro in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Al contrario, come riportato anche da SkyTg24, su uno dei due lati compare un disegno o un rilievo unico per ogni Paese: proprio questo aspetto è quello su cui si concentrano i collezionisti e gli esperti di numismatica.

Dalle 2 euro con Grace Kelly all’errore della Spagna

Basti pensare che la moneta da 2 euro coniata dal Principato di Monaco nel 2007 in onore di Grace Kelly è presente in soli 2000 esemplari e ogni pezzo può valere dai 2000 ai 2500 euro.

Poi c’è il famoso errore della Spagna, che nel 2009 ha coniato 100.000 monete da 2 euro con uno sbaglio nel disegno delle stelle europee: ognuna di queste monete vale una ventina d’euro. Possono invece valere anche più di 300 euro le monete da 2 euro coniate dallo Stato del Vaticano nel 2005 per celebrare la giornata mondiale della Gioventù.

Occhio anche alle 2 euro coniate dalla Slovenia nel 2007 per celebrare i 50 anni dei trattati di Roma: sono in tutto 40.000 e ognuna di loro vale fino a 50 euro. Infine, le 2 euro di San Marino del 2004 valgono tra i 130 e i 200 euro.