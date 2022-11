Roma shock, la città è messa malissimo ma si aumentano gli stipendi | Tutti i dettagli

Dopo il via libera da parte del governo, il meccanismo dei gettoni di presenza verrà meno, comportando dunque un aumento della retribuzione annua

Polemiche in arrivo sulla Capitale, dove l’imminente delibera sugli stipendi da parte del Consiglio Comunale rischia di trasformarsi in benzina sul fuoco.

L’emergenza dei rifiuti, infatti, crea degrado e malcontento in città, malcontento che potrebbe accendersi ulteriormente dopo la delibera che si discuterà oggi sull’aumento degli stipendi dei consiglieri comunali.

Una proposta, questa, sulla quale vi è già il via libera del governo e destinata a sollevare un mare di polemiche.

I consiglieri comunali a Roma si aumentano lo stipendio: scoppia la polemica

Secondo quanto riportato da Leggo, lo stipendio passerà da 2.100 euro a 3.600 euro.

La conferma ufficiale arriverà nella seduta di oggi, ma nessuno si aspetta che vi siano opposizioni in tal senso.

A vagliare la fattibilità tecnica spetta oggi alla commissione bilancio, che farà partire, con ogni probabilità, gli aumenti dopo Natale.

Come segnalato da Repubblica, risale a giovedì scorso il protocollo di tale delibera, nella quale si stabilisce un passaggio avvenuto, in realtà, già in molte altre amministrazioni pubbliche: quello dai gettoni di presenza all’indennità di carica.

In sostanza, non si percepisce una cifra per ciascuna seduta partecipata, ma un’indennità, appunto, annua, all’interno della quale vengono calcolati una serie di “bonus” economici derivanti dalla responsabilità delle scelte da intraprendere in tale consesso.

Di conseguenza, oltre che il pagamento dei singoli consiglieri comunali, cresce anche quello di Roberto Gualtieri, che passa dagli 11.579,62 euro lordi al mese guadagnati nel 2022 a 12.508,14 euro nel 2023 e a 13.800 nel 2024.

Quello dei consiglieri comunali, invece, passerà dai 5.210,83 euro di novembre e dicembre 2022, a 5.286,66 euro lordi al mese nel 2023 e fino a 6.210 lordi da gennaio 2024.

La condizione per poter beneficiare a tale indennità di carica è quella di dover presenziare ad almeno venti sedute tra commissioni e convocazioni, in modo da poter garantire “un numero di presenze mensili alle sedute ufficiali dell’Assemblea capitolina pari a non meno del 60%”.

Intanto la Capitale non sembra passasserla particolarmente bene.

L’emergenza dei rifiuti di difficile gestione, la Centrale del Latte che rischia di scomparire e, con essa, centinaia di lavoratori dopo l’annuncio di Parmalata del taglio del 60% della produzione.

E la notizia dell’aumento degli stipendi non può solo che creare maggiore caos.