“Sono morto e tornato in vita dopo una settimana di coma, ora credo in Dio” | Un medico rivela cosa gli è successo

“Uno spirito guida mi ha portato attraverso un wormhole e ora credo in Dio”, lo ha rivelato un neurochirurgo raccontando la sua storia personale

Il dottor Eben Alexander, autore di “Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey”, ha deciso di dedicare il resto della sua vita a dimostrare l’esistenza del paradiso in seguito

alla propria esperienza della “Gateway Valley” vissuta dopo una grave lesione cerebrale. Di fatto l’uomo, un neurochirurgo, ha rivelato quanto gli è accaduto durante un coma

durato sette giorni affermando di aver visto l’aldilà e di aver da quel momento, forte dell’esperienza pre-morte ‘vissuta’, iniziato a credere in Dio. Parlando in esclusiva a

The US Sun della sua strana esperienza, il dottor Alexander ha descritto di aver visto una bellissima guida spirituale su un’ala di farfalla che lo ha portato attraverso un

wormhole.

“Ho visto il paradiso”. Medico rivela tutto della sua esperienza pre-morte

La vicenda risale al 2008 quando è andato in coma a causa di un’infezione batterica acuta che stava devastando il suo cervello. Rapporti medici recenti mostrano che la sua mente

“non era in grado di avere sogni o allucinazioni”, ha detto Alexander a The US Sun, ma è comunque riuscito ad assistere a un incontro che gli ha cambiato la vita. Mentre

combatteva per la sua vita, Alexander iniziò infatti a vedere immagini oscure piuttosto inquietanti, ma nel descriverle ricorda che non aveva paura. “Quando lo descrivo alle persone, non lo trovano un posto molto piacevole”, ha detto quando gli è stato chiesto com’era il paradiso. Il dottor Alexander ha detto che era circondato da un’oscurità informe e che “non aveva memoria” della propria vita. Fortunatamente, è stato salvato da una “luce bianca” che è emersa insieme a una “melodia musicale”. “E tutto ciò che mi ha portato su

attraverso questo wormhole, o portale di luce, su nella Gateway Valley, come la chiamo”, ha rivelato il medico.

Il ‘mondo perfetto’ visto dal dottor Alexander

Dopo essere uscito dal wormhole, Alexander ha assistito a un mondo “perfetto” con alcune “caratteristiche terrene”. Ha descritto una terra di “belle foreste molto lussureggianti

e cascate in piscine d’acqua blu cristalline, assolutamente spettacolari. Era un po’ come il mondo degli ideali di Platone. Era un mondo di perfezione”, ha detto il

neurochirurgo, prima di descrivere in dettaglio l’aspetto del suo spirito guida. La presenza del “puro amore” aveva “occhi azzurri scintillanti, zigomi alti, fronte alta e ampio

sorriso”, ma non ha detto una parola. La guida cavalcava un’ala di farfalla verso la destinazione finale che descrive come “The Core”.

Sul suo sito web, il dottore descrive il suo viaggio nell'”infinita oscurità d’inchiostro” di The Core e ascoltando gli inni tonanti dei cori angelici. Alexander afferma anche

che esisteva una divinità, conosciuta da molti come Dio, ma sostiene che l’entità non possa essere definita. “Allah, Vishnu, Jehovah, Yahweh – i nomi si intromettono e i

dettagli contrastanti delle religioni ortodosse oscurano la realtà di una fonte così infinitamente amorevole e creativa”, ha scritto Alexander. Durante la sua settimana di coma, Alexander ha detto a The US Sun di essere passato attraverso più livelli, ricevendo sempre lo stesso messaggio: “Sei profondamente amato, per sempre. Non hai niente da temere.”

Il risveglio

Dopo sette giorni di lotta per la sua vita in coma, Alexander si è svegliato e la sua famiglia è rimasta scioccata dal nuovo uomo che hanno trovato. Nonostante la gravità dell’esperienza, che secondo lui a un certo punto è stata “una spirale di morte irreversibile”, il dottore ha fatto una guarigione miracolosa che apparentemente ha sfidato le probabilità. Questo contatto con la morte e il paradiso ha trasformato il rapporto di Alessandro con la religione e Dio dopo che una tragica esperienza con la sua famiglia natale lo ha spinto a rinunciare completamente alla fede solo pochi anni prima.

Il magazine americano Esquire ha pubblicato nel 2013 un’inchiesta del giornalista Luke Dittrich per smontare l’intera storia, raccontata nel libro che ha venduto milioni di copie.ò