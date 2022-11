“Terun di m**da”: scene ignobili da Bergamo – VIDEO | Scatterà qualche Daspo?

Scene pietose sugli spalti del Gewiss Stadium di Bergamo: gli insulti del tifoso di casa rivolti ai napoletani porteranno a dei provvedimenti?

Il Napoli di Luciano Spalletti continua la sua straordinaria marcia in campionato. Gli azzurri, dopo la sconfitta indolore contro il Liverpool, hanno affrontato lo scontro diretto contro l’Atalanta con la consueta foga agonistica e con l’ormai riconoscibile stile “europeo” che tutta Europa ha imparato a vedere e ammirare.

Pur privo di Kvaratskhelia, il Napoli ha giocato una partita offensiva e di possesso palla, costringendo i padroni di casa a giocare principalmente sulle ripartenze. L’Atalanta ha trovato il vantaggio e in più di un’occasione ha sfiorato il raddoppio, ma i partenopei non si sono disuniti ed hanno trovato prima il pareggio con Osimenh, quindi il gol del sorpasso con Elmas, colui che ha preso il posto di Kvaratskhelia.

Spettacolo in campo e vergogna sugli spalti: arriverà il daspo per il tifosi orobici?

I tifosi partenopei sono sempre stati tra i più presenti nelle trasferte e anche per la partita di vertice contro l’Atalanta non hanno fatto mancare il loro contributo. Quando però la partita si è messa male per i padroni di casa, i tifosi atalantini hanno cominciato a palesare il loro fastidio per gli avversari e si sono verificate delle scene poco edificanti, scene che nel 2022 si pensa non si verifichino più e che invece sono tristemente frequenti quando una squadra del sud va a giocare al nord.

Il video più diffuso è quello di un tifoso atalantino che nel corso della partita si rivolge a quelli napoletani che si trovano nel settore ospite e comincia ad insultarli, apostrofandoli “Terroni di m***”, e ancora “Cogli***”, “Se una me***. Vai di lì”. Ad un certo punto l’uomo, perso ogni controllo, cerca di scavalcare la barriera e minaccia di passare alle maniere forti. Gli altri tifosi e lo steward cercano di calmarlo e lo bloccano, ma la sua ira è incontenibile e continuano gli insulti razziali conditi da qualche bestemmia.

In un altro video si vede una scena simile con un altro tifoso bergamasco che comincia ad urlare insulti dello stesso tenore mentre gli ospiti passano sotto una tribuna. Scene vergognose, inqualificabili che si spera possano essere punite con un daspo ai colpevoli. La speranza è che prima o poi queste forme di ignoranza finiscano una volta per tutte e che una partita di calcio possa essere un contesto per mescolare in serenità culture e tradizioni differenti, un’occasione per conoscersi e celebrare una passione comune.