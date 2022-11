“Ti ho amato al di là di ogni cosa” | Lo straziante tributo della sorella gemella del cantante morto

La morte di Aaron Carter, cantante e fratello del famosissimo Nick Carter dei Backstreet Boys, ha sconvolto i fan della celebre boy band e tutto il mondo della musica.

Il 34enne è stato ritrovato senza vita nella vasca da bagno della sua casa di Lancaster, in California. Stando a quanto riportato dal sito TMZ, le forze dell’ordine hanno ricevuto una chiamata di emergenza in cui si diceva che un uomo era annegato nella vasca. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’annegamento, ma la prima impressione è che l’abuso di sostanze stupefacenti possa aver giocato un ruolo. In passato, infatti, Aaron Carter era finito più volte in riabilitazione per disintossicarsi dalla droga.

Nel corso della sua carriera musicale il fratello di Nick Carter aveva pubblicato quattro album: il debutto avvenne nel 1997 con il disco omonimo, quando aveva solo 9 anni.

La notizia del suo decesso ha suscitato sgomento e commozione nei seguaci di Aaron Carter e dei Backstreet Boys.

“Ti porterò con me fino al giorno in cui ti rivedrò”

La sorella gemella di Aaron Carter ha dedicato un ricordo struggente a suo fratello. “Al mio gemello… ti ho amato oltre misura”, ha scritto sua sorella Angel su Instagram.

“Ci mancherai moltissimo – ha poi aggiunto Angel Carter – Mio divertente e dolce Aaron, ho così tanti ricordi di te e di me, e prometto di amarli. So che ora sei in pace”. La sorella gemella ha anche condiviso delle foto dolcissime, dove i due gemelli compaiono in fasce appena nati, in ospedale, ma anche altri scatti dove lei e Aaron sono vestiti con abiti simili.

“Ti porterò con me fino al giorno in cui morirò e ti rivedrò”, ha concluso la sorella gemella del 34enne scomparso.

Un legame, quello tra Angel e Aaron, messo a dura prova dalla tossicodipendenza del cantante. Nel 2019 i fratelli arrivarono anche ad ottenere un ordine restrittivo contro Aaron “per proteggere se stessi e le rispettive famiglie”.

Nonostante questi problemi, anche Nick Carter si è affidato ad Instagram per esprimere tutto il suo dolore per la morte del fratello Aaron.

“I veri responsabili sono la dipendenza e la malattia mentale”

“Il mio cuore si è spezzato oggi. Anche se io e mio fratello abbiamo avuto una relazione complicata, il mio amore per lui non è mai svanito – ha scritto il membro dei Backstreet Boys – Ho sempre mantenuto la speranza, che in qualche modo, un giorno avrebbe voluto percorrere un sentiero sano e alla fine trovare l’aiuto di cui aveva così disperatamente bisogno”.

“A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa per una perdita – ha aggiunto nel post – Ma la verità è che i veri responsabili qui sono la dipendenza e la malattia mentale. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque possa mai sapere. Ti amo Chizz, ora hai la possibilità di avere finalmente un po’ di pace che non avresti mai potuto trovare qui sulla terra”.