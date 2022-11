Uccisa da un morso di zanzara: la terribile storia di Martina finita in coma per il West Nile

Un “innocuo” morso di zanzara si è rivelato fatale per Martina Mancuso: il virus West Nile l’ha uccisa a soli 27 anni.

Si può morire per un morso di zanzara? La risposta potrebbe essere molto più complicata di quanto possiamo immaginare. Agli inizi del Novecento, ad esempio, l’Italia faceva i conti con la malaria, una malattia infettiva il cui vettore di trasmissione era proprio la zanzara.

Pensare ora, però, nel 2022 di poter incontrare la morte a seguito di un morso, sembra più una narrazione distopica che non la realtà dei fatti, motivo per cui si stenta a credere che a Pescate, in provincia Lecco, sia morta una ragazza di soli 27 anni per una zanzara.

“A causa delle difese immunitarie molto basse, l’infezione ha provocato un’encefalite“, ha spiegato Orietta Zecchinato, madre della 27enne. “Martina è andata in coma lo scorso sabato. Aspettavamo il miracolo. Ma non è avvenuto”. Martina Mancuso, infatti, è deceduta a causa di un’infezione provocata dalla puntura di una zanzara del Nilo. La ragazza aveva da poco subito un trapianto di midollo e le sue difese immunitarie erano ancora estremamente vulnerabili. Così il virus West Nile le è stato letale.

“Pochi mesi fa aveva affrontato il trapianto del midollo saltellando. Adesso, una maledetta zanzara ce l’ha portata via”, ha raccontato ancora la madre di Martina ai media locali. Sua madre non si capacita del fatto che sia stata solo una zanzara a portarsi via Martina. Stiamo parlando, però, di una zanzara molto “particolare” e proveniente dal Nilo, dove il virus West Nile può ancora far paura.

Cos’è il virus West Nile?

Il West Nile o Virus del Nilo occidentale, è un arbovirus isolato per la prima volta in Uganda nel 1937 in una donna che soffriva di una febbre particolarmente alta. Negli anni Cinquanta, però, il virus iniziò a diffondersi anche in Egitto, Medio Oriente e India.

Si tratta di una malattia dall’andamento endemico-epidemico, ovvero ha caratteristiche endemiche in una regione, ma nella stessa può anche spesso avere caratteristiche epidemiche.

Fino agli anni Novanta, il virus West Nile preoccupava ben poco. Nel 1994, però, le cose cambiarono quando scoppiò un focolaio epidemico in Algeria contraddistinto da numerosi casi di encefalite. Un episodio simile avvenne in Romania due anni dopo e nel 1999 negli Stati Uniti venne dichiarata la prima epidemia di Virus del Nilo occidentale.

Il periodo di incubazione della malattia varia dai 2 ai 15 giorni, ma solo 1 paziente su 4 manifesta sintomi legati al virus, come febbre moderata per quasi una settimana, malessere generalizzato, anoressia, nausea, cefalea e tutti gli “acciacchi” tipici dell’influenza. Ma non solo. Possono anche fare la loro comparsa mal di schiena, dolori muscolari, tosse, eruzioni cutanee, artrite e difficoltà respiratorie.

La sintomatologia è abbastanza vasta e può anche colpire l’apparato gastrointestinale. Tuttavia, solo 15% dei casi di West Nile presenta sintomi ben più gravi e in alcuni circostanze letali. I soggetti anziani e quelli più deboli, possono manifestare gravi complicazioni neurologiche quali meningite asettica, encefalite o meningoencefalite, motivo per cui la malattia può essere mortale in individui anziani e immunodepressi, proprio come è successo a Martina Mancuso.