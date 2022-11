Al Bano mostra le bollette del 2022: “Una follia, ecco quanto devo pagare” | Ma c’è chi lo critica

I prezzi stellari delle bollette rischiano di tradursi, nel corso dell’inverno, in una batosta per tutte le categorie sociali. Ne sa qualcosa Al Bano che ha rivelato quanto ha speso nel 2022

Non solo per i meno abbienti, anche per chi ha maggiori possibilità economiche ed in particolare per gli imprenditori che devono far quadrare i conti delle loro aziende il caro bollette potrebbe tradursi, nel corso del 2022, in una tremenda batosta. Il problema riguarda tutti, anche quei vip, come Al Bano, che anni fa hanno deciso di mettersi in gioco avviando un’attività: nel caso del famoso cantante si tratta della nota azienda Vinicola Carrisi che ha sede in contrada Bosco, a Cellino San Marco, in Puglia.

Al Bano e la rabbia per le bollette stellari: “Ecco quanto devo pagare”

Lo spropositato aumento delle tariffe di luce e gas, ormai più che triplicato, non guarda in faccia nessuno e, anche nel suo caso, i primi otto mesi del 2022 sono stati, da questo punto di vista, una rovina. Lo si capisce facendo il raffronto tra le spese che Al Bano ha dovuto sostenere quest’anno e quelle delle bollette ricevute nel medesimo periodo del 2021. E che permette di comprendere come, anche per un artista del suo calibro e con, probabilmente, buone disponibilità economiche, la situazione sia tutt’altro che rosea e possa potenzialmente diventare insostenibile valutandola dal punto di vista imprenditoriale: del resto se i costi superano per valore i ricavi qualsiasi attività non ha la possibilità di ‘rimanere a galla’ ed è proprio da questa prospettiva che nasce la ‘denuncia’ di Carrisi in merito al gravoso aumento dei prezzi.

Il cantante mostra i costi sostenuti nel 2022

Il cantante ne aveva già parlato diffusamente a Cartabianca e nelle ultime ore è tornato a parlare di bollette mostrando le cifre che si è trovato davanti e rispondendo a tono a chi sostiene che ‘essendo ricco’ non dovrebbe lamentarsene troppo: ha nuovamente affrontato l’argomento nel corso della trasmissione radiofonica Lunarici in onda su Radio 2 denunciando quello che gli sta succedendo. E dichiarando: “È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio e agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse. È assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatica”.

Al Bano risponde alle critiche

Probabilmente Al Bano immaginava di ricevere solo messaggi di solidarietà, dal momento che si tratta di una situazione che sta riguardando la stragrande maggioranza degli italiani. Invece contro ogni aspettativa ha ricevuto anche critiche da parte di utenti che sui social lo hanno definito “ricco” sottolineando che “tanto lui i soldi ce li ha”. Parole alle quali la star di Cellino San Marco ha replicato dicendo: “Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.