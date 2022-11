Angela Celentano, una nuova incredibile speranza | Una ragazza farà il test del DNA

Il caso della scomparsa di Angela Celentano si arricchisce di una nuova speranza per la famiglia: una ragazza, molto somigliante, è pronta a fare il test del Dna

Un test del Dna per chiarire una volta per tutte se proprio lei possa essere Angela Celentano, la bimba scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito,

durante una gita di famiglia. Da quel giorno i genitori non hanno mai perso le speranze di ritrovarla ancora viva e per tale motivo non hanno mai smesso di cercarla, prendendo in esame molteplici segnalazioni ricevute nel corso degli anni.

Angela Celentano, vicini alla verità? La nuova segnalazione

Compresa l’ultima arrivata non molto tempo fa dal Sud America e dalla quale si spera di ottenere risposte certe: si tratta di una nuova grande speranza, per la famiglia, di poter riabbracciare Angela trattandosi di una segnalazione piuttosto attendibile ed avvalorata dalla grande somiglianza che la ragazza in questione sembra avere con la bimba di allora e con le immagini di come potrebbe essere oggi, da persona adulta.

Angela Celentano, parla il legale della famiglia

Sul caso è intervenuto il legale della famiglia il quale ha svelato un importantissimo retroscena: la ragazza in questione potrebbe infatti raggiungere l’Europa in tempi brevi per sottoporsi ad un test del Dna, dal quale si avrebbe la certezza del fatto che si tratti o meno della piccola Angela. “Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell’occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna”.

La ragazza si sottoporrà al test del Dna

La giovane in questione, in particolare, sembrerebbe essere molto simile alle sorelle di Angele ed il fatto che possa addirittura venire in Europa accende forti speranze. Del resto dal giorno della scomparsa sul Monte Faito non si sono più avute notizie di Angela ed i genitori non prendono sottogamba alcuna segnalazione, speranzosi di arrivare ad acquisire per lo meno indizi utili a capire dove possa trovarsi oggi; non hanno infatti mai creduto che sia morta quanto piuttosto che qualcuno possa averla rapita e portata via, sottraendola a loro in quello che doveva essere un giorno di allegria e spensieratezza.

Per ragioni di privacy non è stato comunicato in quale paese la ragazza si recherà per effettuare il test del Dna. Ma, come spiegato dal legale, la famiglia di Angela ha ricevuto già diverse sue foto e sono state notate le varie somiglianze. “Ha una rete di protezione attorno molto forte per via della famiglia alle spalle molto facoltosa, ed esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente”, ha però aggiunto l’avvocato, spiegando dunque che la giovane non è facile da avvicinare.