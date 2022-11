Chi è Joachim Ebeling, 59 anni, capitano della Humanity 1? | Perché non fa notizia come Carola Rackete?

Nonostante il ministero dell’Interno italiano abbia consentito lo sbarco delle donne e dei bambini che si trovavano a bordo della Humanity 1, sull’imbarcazione ci sono ancora 35 naufraghi su cui non è arrivato l’ok da parte del Viminale.

Al termine delle ispezioni effettuate nel porto di Catania è stato infatti deciso di non dare il via libera allo sbarco di 35 uomini adulti, che non presenterebbero problemi di natura medica, stando a quanto riportato anche dall’ANSA. Gli altri 144 migranti sono tutti scesi al porto del capoluogo siciliano. Ma la scelta del Ministero dell’Interno italiano viene duramente criticata dal capitano della Humanity 1, Joachim Ebeling, che ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di lasciare il porto di Catania finché non verranno fatti scendere tutti i migranti che si trovano a bordo dell’imbarcazione.

“No, di qui non me ne vado. Obbedisco alla legge del mare. Resto qui, immobile. Se andassi via adesso, violerei una serie infinita di leggi e convenzioni internazionali. Qui nel porto di Catania non sto facendo nulla di male”, ha detto Ebeling, 59 anni, tedesco come Carola Rackete.

I legali della ONG tedesca preparano il ricorso al TAR

E proprio come la celebre capitana della Sea Watch il capo della Humanity 1 sceglie di “disobbedire”, anche se in realtà, come fa notare lui stesso, violerebbe la legge facendo l’esatto contrario, ovvero ciò che gli è stato chiesto dal Viminale. Non fa notizia come Carola, forse perché in questo caso siamo di fronte ad un uomo di certa età che non fa parte degli ‘alternativi’ che a destra guardano sempre con molta diffidenza.

Ma non è tutto, perché i legali della ONG tedesca stanno anche preparando un ricorso al TAR del Lazio nei confronti del decreto interministeriale del governo guidato da Giorgia Meloni.

Con questo decreto, che vede la firma dei ministri Matteo Piantedosi, Matteo Salvini e Guido Crosetto, viene vietato alla nave Humanity 1 di rimanere nelle acque territoriali italiane per un periodo di tempo più lungo rispetto al “necessario”: per farla breve, una volta fatti sbarcare donne, minori e fragili la nave deve lasciare il porto di Catania.

Ma il decreto, come detto, è impugnabile davanti al TAR e la ONG ha fatto sapere che avvierà anche un procedimento accelerato davanti al tribunale civile di Catania “perché sia garantito il diritto dei richiedenti a bordo di Humanity 1 di accedere con urgenza a una procedura formale di asilo a terra”.

“Il governo italiano non può cambiare il diritto internazionale del mare”

“Questa è una situazione inedita, che mai avrei immaginato e chiaramente mi mette a disagio – ha detto il capitano Ebeling nell’intervista a Repubblica – Siamo costretti ad assistere inermi alla violazione dei diritti fondamentali delle persone. E dobbiamo affrontare un governo che cerca di costringermi ad agire contro la legge e contro il mio dovere di capitano di portare la mia nave e chi è a bordo al sicuro”.

“Lo sbarco dei naufraghi nel luogo sicuro più vicino è un obbligo. E il nuovo governo italiano non può cambiare il diritto internazionale del mare a proprio piacimento”, le parole di Ebeling, che poi aggiunge: “Un’operazione di salvataggio si conclude quando tutti i naufraghi sono sbarcati in un luogo sicuro. Non andrò via da Catania fino a che non si realizzerà tutto questo”.