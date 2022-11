Non sono ancora chiari i motivi dell’estremo gesto compiuto dalla 16enne, proprio a distanza di tre giorni dalla notizia del processo con rito immediato per il 15enne che aveva, a sua volta, ucciso il nonno filmandone il delitto

Una nuova tragedia famigliare si è consumata in via Tavernelle nel paese di Capaccio Paestum (Salerno), dove una donna di 76 anni ha perso la vita per mano della nipote 16enne.

Stando ad una prima ricostruzione l’adolescente, tratta in arresto dai Carabinieri, avrebbe colpito la nonna con un coltello dietro la schiena.

I Carabinieri di Agropoli sono ora al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche dell’accaduto e far luce, soprattutto, sulle ragioni dell’estremo gesto, pare arrivato al culmine di una lite.

Una tragedia, questa del salernitano, che arriva proprio due giorni dopo la notizia della disposizione del processo con rito immediato da parte del gip del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila Cristina Tettamanti nei confronti del 15enne di Bucchianico (Chieti) che lo scorso luglio uccise il nonno in modo brutale filmando il delitto.

Doppia tragedia famigliare: da Salerno a Chieti due nonni uccisi brutalmente

Due tragedie che avvengono a distanza di pochi mesi ma sconvolgono in egual modo, quelle avvenute a Salerno e Chieti, e che lasciano a bocca aperta per la loro brutalità.

Non sono ancora chiare le ragioni che hanno spinto la 16enne salernitana a compiere un atto simile.

Quel che è certo è che per la donna, la 76enne Ermenegilda Candreva conosciuta in paese come Gilda all’arrivo dell’ambulanza oramai non c’era più nulla da fare.

Fatale, infatti, la coltellata che, si presume, sia stata data dalla nipote, che a sua volta al momento dell’arresto è stata condotta in carcere per alcune ferite riportate sul braccio.

L’omicidio, su cui, come anticipato, stanno indagando i militari dell’Arma di Agropoli e quelli del reparto operativo del comando provinciale di Salerno, diretti dai comandanti Fabiola Garello e Luigi Aurelli, è avvenuto attorno alle 19:15.

La ragazza, si apprende, sarebbe stata trovata in stato di choc e in lacrime mentre si appropinquava all’uscita della casa della vittima.

A giudizio il 15enne di Chieti che ha ripreso il delitto del nonno

E’ invece di due giorni fa la notizia del processo con rito direttissimo per il 15enne di Bucchianico che lo scorso 8 luglio ha ucciso il nonno di 78 anni filmandone l’omicidio.

L’uomo era stato colpito in casa con una sedia, un aspirapolvere, pugni e calci, scena che era stata filmata dal giovane omicida, che si era immortalato mentre infieriva sul corpo senza vita dell’ascendente.

Il ragazzo, che aveva problemi psichiatrici ed era stato per tale ragione affidato al nonno, è stato colto in arresto in flagranza di reato e detenuto presso l’istituto penitenziario di Casal di Marmo a Roma.

E’ stato il gip del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila Cristina Tettamanti ad accogliere la richiesta di processo immediato presentata dal pm Lorenzo Maria Destro, saltando dunque l’udienza preliminare.

Il processo è fissato per il 25 gennaio del 2023.