Elezioni midterm USA 2022: risultati e dove seguirle in TV | Previsioni e commenti, da Michael Moore ad Elon Musk

Le info da sapere per comprendere meglio questo importantissimo appuntamento elettorale negli States delle midterm: dall’uscita dei risultati e gli speciali in TV fino alle previsioni sui risultati, tutt’altro che scontati

Un appuntamento elettorale che tiene sulle spine quello americano, dove si stanno attualmente svolgendo le cosiddette elezioni ‘Midterm’.

Come suggerito dal nome stesso, le midterm sono elezioni che cadono a metà del mandato presidenziale, in questo caso di Joe Biden.

Nello specifico gli elettori americani sono chiamati ad eleggere tutti i 435 deputati della Camera dei Rappresentati e 34 senatori su 100 del Senato, oltre che 36 governatori.

L’obiettivo è quello di comprendere se il presidente eletto e la sua maggioranza abbiano ancora la forza politica di detenere il controllo del Congresso, attualmente in maggioranza democratica.

O meglio, comprendere se l’operato del presidente abbia il gradimento degli elettori e dei cittadini americani.

Ed è proprio per questo che l’appuntamento elettorale ‘midterm’ è quanto mai delicato.

Vediamo nel dettaglio le informazioni necessarie per comprendere questo complesso momento politico statunitense: ecco come seguirlo in TV, quando usciranno i risultati ufficiali e quali sono attualmente le previsioni, che potrebbero tuttavia essere ribaltate da una specifica componente della società: i giovani.

Elezioni di midterm negli USA: ecco quando escono i risultati e dove seguirle in TV

Le elezioni si svolgeranno nella giornata di oggi martedì 8 novembre, i cui risultati andranno a determinare la composizione dei due rami del Congresso, e vengono interpretati come una sorta di “referendum” vero e proprio sul gradimento dell’operato del capo della Casa Bianca.

Per seguire le elezioni in diretta basterà sintonizzarsi sui canali Rai, Mediaset, La7 e Sky che seguiranno i risultati delle votazioni dedicando un apposito spazio televisivo.

Le trasmissioni interessate saranno quella di Bruno Vespa ‘Porta a Porta’, la classica maratona Mentana e la diretta fiume, come è stata definita, di SkyTG24.

Nello specifico Bruno Vespa realizzerà uno speciale con il TG1 su Rai 1 che andrà in onda oggi a partire dalle ore 23:30 con un diretta che andrà avanti fino alle 2:30.

La palla passerà poi a RaiNews24 che proseguirà il lavoro della prima serata con una puntata speciale dedicata alle elezioni.

Mentana, invece, sarà in linea a partire da mezzanotte e quaranta con uno speciale su La7 che proseguirà fino alla mattina successiva.

Nella giornata di domani, invece, i primi aggiornamenti sui risultati verranno dati da TG1 Mattina a partire dalle ore 6:58, mentre nel pomeriggio alle ore 15:30 su Rai 3 inizierà uno speciale di Mezz’ora in più – Il mondo che verrà.

Quando usciranno i risultati?

I risultati ufficiali saranno disponibili nella nottata, e dovrebbero iniziare ad arrivare dopo la mezzanotte italiana, dunque in concomitanza con le dirette televisive dedicate sui canali nostrani.

Elezioni Midterm USA: le previsioni e i commenti, da Elon Musk a Michael Moore

Se attualmente la situazione nel Congresso è, come anticipato, a favore del presidente Biden, le previsioni non sembrano essere poi così rosee per i democratici.

I sondaggi attuali, oltre che i precedenti nella storia, lasciano presagire una ribalta da parte dei repubblicani, che potrebbero ottenere il controllo del congresso.

Andando nello specifico, per quanto concerne la Camera, stando al modello di previsione realizzato dal sito 538 i repubblicani avrebbero attualmente l’81% di probabilità di prendere il controllo di questa parte del Parlamento.

Più incerte, invece, le previsioni riguardanti la corsa al Senato.

Sempre secondo il modello del sito menzionato, le possibilità che i democratici mantegano l’attuale maggioranza ammonta al 52%.

Democratici, decisiva l’affluenza giovanile: il commento di Michael Moore

La prospettiva è dunque incerta, soprattutto alla luce dell’affluenza giovanile.

E’ su questa fascia della popolazione, infatti, che gli occhi di tutti sono puntati: come evidenziato dal regista Michael Moore, il loro voto assieme a quello delle donne sarà decisivo per i democratici.

A detta del regista, le elezioni di metà mandato vedranno uno “tsunami di voti democratici che proverranno dai giovani”: saranno dunque loro a ribaltare ogni pronostico fatto fino ad oggi.

Che Moore ci azzecchi come fece in occasione della vittori di Donald Trump sulla Clinton?

L’endorsment di Elon Musk: “Votate i repubblicani perché…”

Il partito di Trump sembra, come già evidenziato, essere il favorito in questa competizione elettorale di metà mandato.

Ed è proprio il suo schieramento politico ad essere favorito dal neo-padrone di Twitter: Elon Musk.

Il multimiliardario ha lanciato un appello a tutti gli americani invitandoli a votare per i repubblicani.

Il motivo a sostegno di questo endorsment è per riequilibrare i poteri del Paese, che andrebbero così metà in mano ai dem e metà nelle mani dei repubblicani.

Un’uscita, quella di Musk, che suscita anche non poche polemiche.

Fino ad oggi, infatti, proprietari e fondatori di Twitter hanno sempre mantenuto la regola della neutralità al fine di non influenzare in alcun modo gli utenti della piattaforma, dove ognuno è libero di esprimersi liberamente.

Ma c’è poco da sorprendersi in merito alle dichiarazioni del fondatore di Tesla, considerando anche l’ultima bagarre riguardante i licenziamenti indebiti dei dipendenti di Twitter poi reintegrati nelle proprie postazioni.

Ed è anche sul tema della politica che Elon Musk ha fatto un parziale retro front, dichiarando che, come fatto fino ad ora, potrebbe valutare di rivotare i democratici in futuro.