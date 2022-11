Grave lutto per Alex Britti, se ne va un pezzo della sua vita: “Quante ne abbiamo passate insieme!”

Alex Britti ha dovuto dire addio a una persona fondamentale della sua vita che lo ha accompagnato per ben 20 anni.

Grave lutto per Alex Britti, il musicista e cantante ha reso noto sui social la perdita non solo di un grande professionista, ma anche di un amico di vecchia data. Se n’è andato a 54 anni improvvisamente – non sono ancora chiare le cause del decesso – Fabrizio Sciannameo, per 20 anni il bassista di Britti.

Così, alcuni dei successi più belli ed eterni del cantautore romano come “La Vasca” o “7000 caffè”, lo sono anche grazie al contributo di Fabrizio Sciannameo un professionista apprezzato da tutti nel mondo della musica.

“Quante ne abbiamo passate insieme!! Dal ’96 al 2016 giornate in studio, chilometri, concerti, mangiate e bevute, risate e caz***. Fabrizio”, ha scritto sul suo profilo Facebook Alex Britti, ricordando i vecchi tempi e la vita leggera di chi è un ventenne con un futuro roseo davanti a sé.

Subito sotto il post di Britti si sono raccolti altri commenti di commiato per Fabrizio Sciannameo: “Queste notizie sono dolorose, condoglianze alla famiglia. Un abbraccio ad Alex Britti”, ha scritto Nadia Rinaldi.

E anche i fan di Britti hanno espresso tutto il loro cordoglio per la morte del bassista di Alex Britti: “Povero ragazzo”, ha scritto qualcuno. “Una notizia terribile, mi dispiace tanto. Era una persona gentile”, ha aggiunto un altro. “Che dispiacere immenso, ciao Fabrizio”, “Ciao maestro, sei stato un grande e lo sarai sempre. Riposa in pace”.

Fabrizio Sciannameo: oltre Alex Britti, la Repubblica e l’Eredità

Fabrizio Sciannameo, però, non è stato solo l’apprezzato bassista di Alex Britti. Sciannameo, infatti, ha collaborato con altri grandi nomi della musica italiana d’autore, come Gino Paoli e Luca Faggella. Ma non solo. Era anche un compositore e arrangiatore musicale anche per il cinema e la tv. Il famosissimo motivetto della Ghigliottina, il gioco più atteso dal pubblico di Rai 1 dell’Eredità, era ad esempio una sua creatura, una delle più riusciute.

Quel singolo motivetto ha consacrato la Ghigliottina come il gioco per eccellenza, capace di creare la giusta suspence, nota dopo nota, mentre si provano tutte le combinazioni possibili, alla ricerca della parola perfetta, quella che sa combaciare con tutte.

Ma oltre ai successi personali e professionali con Alex Britti, per molto tempo Fabrizio Sciannameo è stato anche uno dei grandi protagonisti dello show online di Repubblica, “Webnotte”. Motivo per cui anche la redazione di Repubblica, addolorata per la scomparsa del compositore, ha voluto ricordare così il collega Sciannameo.

“Aveva le doti naturali del comico, di quelli in grado di dire una battuta senza ridere, di prendere ogni situazione, anche quella più complicata e caotica, dal verso dell’ironia e della risata, perché trasmetteva la sua allegria, contagiosa, a tutti quelli che aveva intorno”, si legge nell’articolo di Repubblica.

“E sapeva tradurre tanto entusiasmo, e la sua gioia di vivere, in musica”, ricordano ancora i suoi compagni di viaggio. “A Webnotte era sempre disponibile e attento, faceva show e arte, sapeva stare in scena e seguire ogni artista che arrivava al meglio delle sue possibilità”.