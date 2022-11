Il 5G è un potenziale pericolo? Ma non come pensano i cospirazionisti | Cosa è emerso dalle indagini

La quinta generazione della tecnologia cellulare potrebbe essere la causa scatenante di alcuni problemi legati ai voli aerei? Gli episodi segnalati sono molteplici e le indagini sono in corso

Il 5g ed i voli aerei potrebbero non andare molto d’accordo. Almeno stando all’analisi, finora parziale, di centinaia di anomalie riscontrate nell’arco di un periodo compreso

tra gennaio e metà settembre 2022 ai radioaltimetri, uno strumento che indica la distanza tra il velivol ed il suolo. Qualora non funzioni il rischio è di riscontrare

problematiche nelle fasi di decollo ed atterraggio ma anche, ad esempio, durante il sorvolo di un’area montuosa o quando il pilota deve fare affidamento sul pilota automatico o

sulla strumentazione di discesa. Il lavoro di indagine è condotto dalla Federal aviation administration, l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense che sovrintende

l’aviazione civile nel Paese e anche se al momento non viene puntato direttamente il dito conto il 5G hanno considerato diverse decine di eventi presi in esame meritevoli di

ulteriori approfondimenti.

Anomalie dei voli Usa e antenne 5G, c’è un legame? Le ipotesi

Si tratta di un’ottantina di casi che, sottolinea la FAA, potrebbero essere conseguenti ad un’interferenza delle antenne 5G dei cellulari. Del resto sono 132 i report anonimi registrati da gennaio a giugno 2022 dai database interni di segnalazione dei problemi di volo delle compagnie aeree Usa, come riportato dal Corriere che è andato a verificare l’intero report scorrendone le circa 300 pagine. E vi sono segnalazioni di vario tipo, dai freni di un aereo di linea attivati ancor prima di toccare terra al pilota automatico che, all’improvviso, ha puntato il muso di un aereo verso il basso in seguito alla perdita dei corretti riferimenti spaziali. O ancora un altro caso nel quale improvvisamente si è disattivato il sistema automatico che regola la spinta dei motori e alcune informazioni sui monitor che si trovano nella cabina di pilotaggio. Oltre ad altre anomalie ai comandi che, senza l’intervento dei piloti per ‘interromperle’ avrebbero potuto avere spiacevoli conseguenze. Bisogna ricordare che negli Usa le antenne 5G dei cellulari sono state attivate il 19 gennaio, da quì l’ipotesi di un collegamento con le anomalie registrate.

La denuncia delle compagnie aeree statunitensi

Oltretutto un pericolo dell’attivazione del 5G è stato denunciato, non certo dai complottisti quanto dalle stesse compagnie aeree a stelle e strisce che ritengono che la banda C del 5G avrebbe rischiato di rendere i Boeing 787 ma anche altri aeromobili ‘a doppio corridoio’ praticamente inutilizzabili. Ragion per cui in alcuni scali l’implementazione del 5G è slittata.

“Agli operatori telefonici è stata assegnata la banda di frequenza da 3,7 a 3,98 gigahertz per il 5G, i radioaltimetri operano nello spettro da 4,2 a 4,4 gigahertz. Non c’è, quindi, il pericolo di un’interferenza diretta” ha di contro dichiarato la Fcc, la Commissione federale per le comunicazioni. Gli esperi però hanno preso in esame anche il rischio che, non solo le antenne ma anche gli smartphone, se usati a bordo dai passeggeri ad esempio dopo il decollo o pochi istanti prima che un aereo atterri, possano creare un disturbo agli strumenti di pilotaggio. Al momento solo ipotesi ma da analizzare con le dovute cautele ed attenzioni.