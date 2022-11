Morti in bici a 14 e 7 anni: doppio dramma a distanza di qualche centinaio di chilometri

Una doppia tragedia che coinvolge due giovanissimi, un 14enne e un bambino di 7 anni, rispettivamente a Milano e Cesena

Due immani tragedie che sconvolgono non solo due famiglie, ma due città intere quelle avvenute a Milano e Cesena, dove un ragazzino di 14 anni e uno di 7 hanno perso la vita in bici investiti da due mezzi pubblici.

I due giovanissimi erano in bici quando sono stati raggiunti dai due mezzi che non hanno fatto in tempo ad evitarli.

Tragedia a Milano, 14enne in bici travolto dal tram

Il primo incidente, come anticipato, riguarda un 14enne di Milano, investito da un tram.

La tragedia è avvenuta alle ore 8.15 in via Tito Livio: l’adolescente stava pedalando sulla sua bici e stava attraversando i binari si ipotizza, dalle prime ricostruzioni, per recarsi a scuola.

Poi il fatale arrivo del tram: il conducente avrebbe visto il ragazzino, ma troppo tardi per poter frenare in tempo ed evitare, dunque, l’impatto.

Il conducente, un uomo di 45 anni, è stato assistito dai soccorritori in totale stato di shock.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118, i quali non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Bimbo di 7 anni travolto in bici dall’autobus davanti al padre e il fratello

L’altra tragedia si è consumata in Emilia Romagna, precisamente a Cesena, dove un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus.

Il dramma si è consumato nella giornata di ieri attorno alle 17:30: stando alle prime ricostruzioni, il piccolo stava pedalando assieme al padre e al fratello quando sarebbe caduto.

La fatalità vuole che proprio in quel momento stesse arrivando un autobus che non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitarlo.

Fatale per il bambino il trauma cranico riportato.

Stando alle ricostruzioni la ruota della bici della vittima si sarebbe scontrata con quella posteriore del fratello: lo scontro avrebbe fatto perdere l’equilibrio al bambino che sarebbe poi caduto.

Vani, purtroppo, i soccorsi, seppur tempestivi.