Nuovo lutto scuote i fan di Harry Potter, tutti lo ricordano per la sua voce | Chi è la star scomparsa

Considerato un decano del cinema britannico, la sua scomparsa ha generato tristezza e sconforto tra i fan delle avventure del maghetto Harry Potter.

Un altro lutto scuote i milioni di fan, sparsi in ogni parte del mondo, della saga cinematografica del maghetto Harry Potter. A poche settimane dalla morte dell’attore scozzese 72enne Robbie Coltrane, che nei film impersonava l’amatissimo Hagrid, nelle ultime ore è stata annunciata la scomparsa di un altro personaggio amatissimo. La sua particolarità è il fatto che i fan lo ricordano in particolare per la sua voce, un elemento di fondamentale importanza che lo ha reso una vera e propria icona. La sua carriera è davvero ricca: è stato attore ma anche doppiatore e scrittore lavorando sia nel mondo del cinema che della televisione.

Grave lutto per i fan di Harry Potter, scompare il noto attore

Sono tante le gemme della sua longeva carriera, basti pensare che se n’è andato all’età di 98 anni: inizialmente era conosciuto principalmente come attore comico ma in seguito ha interpretato ruoli sempre più caratteristici e particolareggiati. E non in molti sanno che, oltre ad essere stato nominato ai premi Bafta, è stato anche commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico. Nella sua vita privata figurano tre donne: ha sposato la prima moglie nel 1948: con Penelope Bartley ebbe quattro figli ma la crescita della carriera dell’attore portò a problemi dal punto di vista della famiglia, fino alla rottura; fu la moglie a chiedere il divorzio dopo la scoperta della relazione extraconiugale con l’attrice diciannovenne Caroline Mortimer. Dopo una relazione con Vicki Luke si prese una cotta per l’attrice Angela Scoular con la quale andò a convivere e che sposò nel 1982. Il matrimonio durò fino al 2011, quando la donna si suicidò. Nel 2013 infine ha sposato Zara Carr.

Leslie Philips, il ruolo in Harry Potter

L’attore in questione è nientemeno che Leslie Philips, famoso per aver prestato la voce al Cappello Parlante di Hogwarts in Harry Potter. Secondo quanto si apprende da tempo le sue condizioni di salute, come riportato anche dal Daily Mail, erano precarie mentre nel 2015 era sfuggito alla morte dopo essere stato colpito da un infarto. La sua carriera è enorme: ha lavorato in oltre 150 film e non solo. Ma è per l’appunto per il ruolo in Harry Potter che, in particolare i più giovani, lo ricordano: prestò la voce al Cappello Parlante di Hogwarts nei primi due film della serie di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale (2001) e Harry Potter e la camera dei segreti (2002). Altri film per i quali lo ricordiamo sono L’impero del sole (1987) di Steven Spielberg e Lara Croft: Tomb Raider. Accanto al cinema ha lavorato sempre in tv e in teatro, senza mai abbandonarli.

Una particolare esperienza in Italia

Non tutti lo sanno ma, tornando indietro nel tempo agli anni ’50, ebbe un’esperienza ‘tricolore’. Leslie Philips infatti ha interpretato, nel film commedia Ferdinando I° re di Napoli, il ruolo di un giornalista e lavorando con i fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, Aldo Fabrizi, Marcello Mastroianni, Renato Rascel e, ultimo ma non meno importante, con Vittorio De Sica.