Sì, è proprio lui! | Natale si avvicina e non poteva non rifarlo: 32 anni dopo Kevin è tornato!

Manca sempre meno a Natale e uno dei protagonisti del periodo più magico dell’anno rimarrà sempre e solo lui. No, non stiamo parlando di Babbo Natale.

La nostra vita, se ci fermiamo un attimo a riflettere, è costellata da una serie di abitudini diventate ormai quasi “meccaniche”. Si saldano nel nostro cervello senza più uscirne. Anzi, una mancanza di abitudine in tal senso, può anche generare un senso di vuoto. Ecco perché la nostra mente si ancora a certi eventi e personaggi, scadendo anche il tempo attraverso questi ultimi. Così, non c’è, infatti, Natale che si rispetti senza le sue tradizioni. Una di queste riguarda la sempreverde produzione cinematografica a tema natalizio.

Tanti film sono stati girati e tanti altri ne verranno girati ancora. Eppure, la pellicola emblematica, oltre a “Una poltrona per due” la vigilia di Natale, continua a essere anche 32 anni dopo sicuramente “Mamma ho perso l’aereo“. Sembra quasi assurdo, infatti, che ci si possa dimenticare Kevin, il figlio ribelle e insofferente per eccellenza, a casa per le vacanze di Natale. Eppure tra la frenesia del momento, il ritardo in aeroporto a causa di un blackout e la famiglia numerosa, accade proprio l’impensabile.

Così, a soli 10 anni Macaulay Culkin, alias Kevin, resta da solo nella sua grande casa di Chicago, obiettivo perfetto per i malviventi Harry Lime e Marv Merchants, una coppia di ladri che sta approfittando del periodo di vacanza per compiere razzie nelle case. Il resto del film, non è necessario raccontarlo. Tutti, infatti, abbiamo visto almeno una volta nella vita “Mamma ho perso l’aereo”.

Eppure, il Peter Pan Macaulay Culkin ha voluto stupire i suoi fan con una foto che sicuramente passerà alla storia. Natale, infatti, si avvicina e l’attore non poteva che omaggiare il suo personaggio più amato grandi e piccini.

Macaulay Culkin: 32 anni dopo Kevin è tornato!

Per questo Natale, Macaulay Culkin ha voluto ricreare una scena del film di “Mamma ho perso l’aereo”. Nello specifico, l’attore è seduto a capotavola da solo la vigilia di Natale, mangiando maccheroni al formaggio. 32 anni dopo, però, l’attore si mostra sorridente.

Dopo il successo di Kevin, Macaulay Culkin divenne un bambino prodigio immagine stessa degli anni Novanta. In 32 anni, però, l’attore ha attraversato tanti momenti difficili. Per i suoi problemi di dipendenza da droga e alcol, Culkin ha dovuto anche sostenere un processo. E non è stato sempre semplice uscire dalla tossicodipendenza.

Ma non solo. A seguito del processo, il bambino prodigio di Hollywood ha ricevuto tre pene detentive di un anno ciascuno ed è stato costretto 540 dollari di spese legali. Il peggio, però, sembra essere passato. L’attore, infatti, e la compagna Brenda Song sono diventati genitori di Dakota Song Culkin nell’aprile del 2021. Il primo figlio della coppia si chiama Dakota in onore della sorella maggiore di Macaulay Culkin, morta nel 2008 dopo essere stata investita.

Macaulay ha detto anche recentemente di aver provato nostalgia pensando a “Mamma ho perso l’aereo”. Così, consapevole del tempo che ha sprecato e che non potrà mai più recuperare, ha voluto omaggiare il suo caro e tenero Kevin, rendendo felici tutti i suoi fan e anche i detrattori del Natale.