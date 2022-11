Stava facendo il suo lavoro, poi l’ennesimo dramma | Resta incastrata e viene schiacciata da un macchinario

La piaga degli incidenti sul lavoro non si ferma, vittima questa volta una donna deceduta mentre stava lavorando in vetreria a Borgonovo

Arrivano quotidianamente notizie di gravi incidenti sul lavoro, molti dei quali hanno purtroppo esito fatale. Una piaga che non sembra volersi fermare, drammatico indicatore della necessità di investire nella sicurezza affinchè episodi del genere possano trovare una fine. Purtroppo a perdere purtroppo la sua vita sul posto di lavoro è stata una donna: il drammatico incidente si è verificato nel comune di Borgonovo dove Nicoletta Paladini, questo il nome della vittima, stava lavorando in una vetreria.

Gravissimo incidente sul lavoro: una donna è morta sul colpo

Secondo quanto ricostruito ascoltando anche i colleghi della donna, che aveva 50 anni e due figli, improvvisamente Nicoletta sarebbe rimasta accidentalmente incastrata tra un nastro trasportatore ed un macchinario porta bancali, finendo per esserne schiacciata mortalmente. Stava solo facendo il suo lavoro nell’azienda della provincia di Piacenza quando la sua vita è stata tragicamente interrotta. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intrvenute pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Piacenza che, coordinati dalla Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica del drammatico incidente avvenuto poco prima delle 3 nel quale la donna è morta sul colpo. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia per avere la conferma delle cause del decesso.

Colleghi della vittima in assemblea permanente e produzione interrotta

Nel frattempo la produzione della Vetreria di Borgonovo è stata immediatamente interrotta: i colleghi della vittima hanno avviato un’assemblea permanente con una specifica richiesta. Che “mai più si debba piangere una donna o un uomo che esce da casa per lavorare non vi fa più ritorno”. Parole del segretario generale Filctem Cgil Piacenza Stefano Rossi insieme a Massimo Pellizzari, Femca Cisl Parma-Piacenza, Sara Leonelli, Uiltec-Uil. “Il nostro cordoglio – hanno aggiunto – va alla famiglia di Nicoletta Paladini e come rappresentanti dei lavoratori vogliamo esprimere la nostra vicinanza a parenti, amici e colleghi. Oggi, occorre ribadire che la strage, perché di questo si tratta. delle morti sul lavoro non si ferma, e la responsabilità cade su tutte e tutti noi”.

Ai carabinieri e alla Asl, “va – hanno aggiunto i sindacalisti – il nostro pieno sostegno per il lavoro volto a chiarire ogni aspetto dell’incidente sul lavoro. Usare la parola incidente sta diventando insopportabile, questi non sono solo incidenti disgraziati, ma sono dovuti al fatto che servono maggiori investimenti per le lavoratrici e i lavoratori a garanzia della loro sicurezza, di cui oggi si percepisce una grave carenza”.

Incidenti sul lavoro: nel 2022 tre morti al giorno

Sono numeri impietosi quelli degli incidenti sul lavoro registrati nel corso del 2022. Da gennaio a settembre i morti sono stati 677, con una media di quasi 3 vittime al giorno. Il totale è di 95 decessi in meno rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, ma resta elevatissimo soprattutto considerato che il 2021 è stato un anno difficile per i morti per Covid. I decessi non legati alla pandemia sono aumentati del 32% e sono aumentate, inoltre le denunce di infortunio totali: 484.561, ovvero +38,7% rispetto al 2021. Il maggior numero di incidenti sul lavoro mortali si è registrato nel settore delle costruzioni.