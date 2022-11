“Una dolorosa perdita per tutta la Nazione”: il commiato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

L’Italia intera lo piange e così il mondo della politica, a cominciare dal presidente Mattarella, dal premier Giorgia Meloni e dal ministro Giorgetti. Se ne va una figura di riferimento dell’industria italiana

“Amico fraterno e grande uomo”. Lo ha definito così su Twitter il ministro Crosetto nell’esprimere il suo cordoglio per la scomparsa, annunciata nel tardo pomeriggio dell’8 novembre, di colui che è stato per lungo tempo una preziosa figura di riferimento dell’industria italiana e per oltre due decadi ad di Fincantieri, prima di fare un passo indietro per lasciare l’incarico a Pierroberto Folgiero. E si tratta di un lutto che ha colpito l’intero mondo della politica, come testimoniato dai moltissimi messaggi di dolore e cordoglio diffusi nelle ore successive l’annuncio della sua morte, arrivato proprio dal ministro della Difesa.

Muore il riferimento dell’industria italiana: il cordoglio di Meloni e Mattarella

A cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale ha inviato un messaggio ai suoi familiari esprimendo loro la sua solidarietà e personale vicinanza. Nelle stesse ore anche la premier Giorgia Meloni, con un messaggio postato su Twitter, dichiarava: “L’Italia piange la scomparsa della storica guida di Fincantieri e figura di riferimento dell’industria italiana. Una dolorosa perdita per tutta la Nazione. Rivolgo ai suoi familiari le più sincere condoglianze da parte mia e del Governo italiano”. Ma anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è stato tra i primi a salutare un uomo prezioso per l’Italia: “Con grande dispiacere ho appreso la notizia della sua morte. “Maiora premunt” mi aveva scritto appena qualche giorno fa, in un veloce scambio di messaggi”.

Morte Giuseppe Bono, una carriera sempre al top

Originario di Pizzoni, in Calabria, emigrò a Torino a 18 anni lavorando in fabbrica di giorno e studiando nelle ore serali. Il lutto riguarda nientemeno che Giuseppe Bono, scomparso all’età di 78 anni, che raggiunse il nord Italia in seguito alla prematura scomparsa di suo papà e alla necessità di trovare un lavoro per aiutare la famiglia. Il suo destino non fu dunque legato al percorso religioso, cammino che sembrava essere stato tracciato per lui quando era ancora un bambino, ma nel mondo delle aziende di Stato. Dopo la laurea in Economia e Commercio entra nell’Efim, iniziando un percorso che lo porterà, passo dopo passo, a raggiungere il vertice di Finmeccanica mentre nel 2022 verrà nominato ad di Fincantieri. Sempre affiancando alla carriera nel mondo industriale un costante dialogo con il mondo politico. La sua strategia funziona e verrà riconfermato per ben sei volte alla guida dell’azienda. Proseguendo così fino al passo indietro. Non era una persona amante della mondanità, prediligeva la lettura di libri e giornali mentre le vacanze le passava a Tropea e poi nella villetta di Tagliacozzo, in Abruzzo.

Il messaggio di Fincantieri

“Ci lascia un grande condottiero. Per due decenni alla guida di Fincantieri, Giuseppe Bono ha dato un contributo fondamentale per il rilancio della navalmeccanica italiana che oggi può vantare indiscusse leadership mondiali. A nome di tutti i nostri colleghi vogliamo ricordare colui che ha rappresentato una figura di riferimento per l’industria nazionale – prosegue la nota firmata da Graziano e Folgiero – Giuseppe Bono ha sviluppato e portato avanti una visione coraggiosa e lungimirante, con un’attenzione costante alle persone, raccogliendo sempre le sfide più difficili e perseguendo sempre l’interesse del Paese. Il fermo rispetto del lavoro come valore primario è stata la cifra distintiva e il faro della sua azione. La sua morte addolora profondamente tutta la comunità di Fincantieri che, in un momento così triste, vuol far sentire la sua vicinanza alla famiglia”. È il comunicato diffuso da Fincantieri e firmato dal Presidente Claudio Graziano e l’Amministratore delegato Pierroberto Folgiero, nel ricordare la figura di Giuseppe Bono.