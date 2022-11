Yara Gambirasio, nuove verità sull’omicidio della 13enne | Tutti i dubbi dell’avvocato di Massimo Bossetti

Tra i casi di cronaca maggiormente seguiti dell’ultimo decennio c’è sicuramente l’omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra (Bergamo) scomparsa nel nulla il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011.

La grande risonanza mediatica, dovuta non solo alla giovane età della vittima ma anche alla brutalità dell’omicidio, ha dato vita ad una vera e propria caccia all’uomo tramite un’indagine condotta sulla popolazione locale che ha visto circa 25.700 persone sottoporsi al test del DNA.

Tramite questa modalità è stato possibile individuare l’assassino, Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, che è stato poi accusato di aver commesso l’omicidio in seguito ad un’aggressione sessuale. Il 12 ottobre 2018 Bossetti è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’assassinio di Yara Gambirasio.

Nonostante ciò, il muratore di Mapello si è sempre dichiarato innocente e i suoi legali continuano a cercare elementi che possano far riaprire il caso e consentire al proprio assistito di essere scagionato dalle accuse. Non solo: nel corso degli anni sono sorti dei veri e propri fan club di Bossetti, composti da persone convinte dell’innocenza del muratore bergamasco.

Tutti i dubbi dell’avvocato di Massimo Bossetti

Claudio Salvagni, avvocato di Bossetti, ha parlato in un servizio inchiesta del programma Le Iene spiegando che sarebbero emerse nuove presunte verità che potrebbero servire per fare nuova luce sull’omicidio della 13enne.

In particolare, l’avvocato Salvagni e l’intera difesa di Massimo Giuseppe Bossetti nutrono ancora forti dubbi sul ritrovamento del corpo della ragazza.

Va infatti ricordato che il cadavere di Yara Gambirasio fu rinvenuto in maniera del tutto casuale da un aeromodellista in un campo aperto a Chignolo d’Isola, a circa dieci chilometri da Brembate di Sopra.

Proprio questo ritrovamento non convince il medico legale della difesa, Danila Ranalletta, che non si capacita del fatto che in tre mesi – tanto è passato dalla scomparsa di Yara al ritrovamento del suo cadavere – nessuno si sia accorto del corpo senza vita della 13enne in quel campo.

Ecco perché Danila Ranalletta si dice convinta che il corpo di Yara Gambirasio “fu portato li in un secondo momento dopo l’omicidio”.

La decomposizione del cadavere di Yara non convince il medico legale della difesa

Ma dove sarebbe stata tenuta la giovane bergamasca dopo essere stata assassinata? L’avvocato Claudio Salvagni dice la sua nell’intervista al programma Le Iene, spiegando che Bossetti “non aveva nessun luogo dove avrebbe potuto nascondere quel cadavere”.

E poi c’è la decomposizione del cadavere, che lascia fin troppi dubbi al medico legale della difesa: “Omogeneo se non ci sono fattori esterni che producono una trasformazione diversa”, dice Ranalletta, che evidenzia come la corificazione sia un processo tipico degli ambienti dove non c’è ossigeno.

“E’ possibile che sul campo di Chignolo d’Isola sia avvenuta questa trasformazione?”, si chiede il medico legale.