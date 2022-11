10 figli e solo 1500 dollari al mese per sopravvivere | Impossibile? Non per Amanda e Chris

Si può avere una famiglia numerosa con uno stipendio che ormai non basta più nemmeno per una coppia di neosposi? A quanto pare sì per Chris, Amanda e i loro dieci figli. Ma come fanno?

Per quanto possa sembrare un’idea anacronistica e controcorrente, esistono ancora delle coppie che desiderano una famiglia numerosa, un po’ proprio come accadeva nel passato, anche se in quel caso le ragioni di un numero di figli sopra la media sono più da scovare nella ricerca continua di forza lavoro nei campi e nella mancanza di un’adeguata educazione sessuale.

Stiamo parlando però di altri tempi, eppure il desiderio di una famiglia con più di due figli, anche se è più difficile da attuare, resta comunque, motivo per cui Chris e Amanda, di 33 e 29 anni, hanno deciso di coronare il loro sogno. Ci troviamo in Virginia, dove quasi dieci anni fa i due hanno deciso di sposarsi con le idee molto chiare.

La coppia, infatti, ha ben nove figli e il decimo è in arrivo. Ciò che stupisce oltre al numero di figli, però, è lo stipendio da 1.500 dollari al mese con cui Chris e Amanda riescono a mantenerli. Sembra quasi una sfida ai limiti dell’impossibile, eppure per la coppia non sembra essere un problema.

“Non c’è stato un anno in cui non sia rimasta incinta dal 2013 al 2020″, ha spiegato Amanda all’agenzia di stampa ‘SWNS’. “Penso che il 2021 sia l’unico anno in cui non lo sono stata”. E’ stata Amanda, però, a voler avere il maggior numero di figli possibile. Così Chris, che quando si è sposato era padre già di Logan che ora ha 12 anni e Ryan di 11, ha deciso di accontentare e assecondare la sua futura moglie.

10 figli sotto un tetto: la vita da record di Amanda e Chris

Un anno dopo il matrimonio è nato Liam e poi nel 2015 sono nate le gemelline Mya e Mia e poi nel 2017 anche i gemelli Asher e Brycen. 4 anni fa è nato Eli, mentre nel 2020 Emma. E ora Amanda è in dolce attesa del decimo pargolo.

“«Sono molto contenta delle dimensioni della nostra famiglia”, ha aggiunto Amanda. “Dieci è un gran numero. Pensiamo che questo potrebbe essere il nostro ultimo figlio, ma siamo aperti alla possibilità di averne ancora”. Ma come fanno a vivere con uno stipendio di soli 1500 dollari al mese? Il segreto è nella programmazione.

“Programmo circa quindici cene, poi le raddoppio”, ha spiegato ancora la 29enne. Amanda e Chris, infatti, ogni mese spendono 1500 dollari per il cibo, suddivisi in 1.100 con alimenti da dispensa e 400 per cibi freschi, da acquistare settimanalmente. “Non pianifico i giorni nei quali faremo quei pasti” – dice – “ma mi assicuro che ce ne siano abbastanza”.

Ma non finisce qui. Anche i figli più grandi danno una mano in famiglia, non frequentano la scuola e sono stati educati a casa da Amanda e Chris, abbattendo così i costi del materiale scolastico e non solo. “Cerco di insegnare a tutti loro a essere indipendenti in modo che possano dare una mano con le faccende domestiche ed essere in grado di organizzare la colazione e il pranzo da soli”, ha spiegato Amanda che pianifica anche i regali di Natale: “Niente colpi di testa. Il budget è fisso: 50 dollari a testa”.