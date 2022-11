Chi è Mattia Ruta, il guru social dell’e-commerce sulla falsariga del self-made man 2.0

Soldi senza sforzo e bella vita, questo è il segreto di un successo planetario che ha trovato terreno fertile anche in Italia con Mattia Ruta, uno dei tanti self-made men del mondo dell’e-commerce. Ma è così semplice come si vede sui social?

Quanti di noi vorrebbero svegliarsi la mattina senza dover sottostare a capi, sveglie e scadenze opprimenti che appesantiscono la nostra esistenza non appena si aprono gli occhi? In realtà, tutti, ma proprio tutti.

La promessa di una vita agiata, fatta di apparenza e di superficialità ci solletica non poco e non tanto perché si vuole vivere una vita fatta solo di fuffa, ma perché quella stessa fuffa ci permette di non pensare e di goderci il momento, nella speranza di un’esistenza bella, piena e che sappia di eterno.

Poi sì, c’è anche chi in realtà non vuole lavorare né faticare e le prova tutte pur di non farlo, ma stiamo parlando comunque di una percentuale di persone che si dovrà piegare prima o poi alla dura legge del lavoro. Su queste due semplici, ma fondamentali premesse, si basa il mito del self-made man 2.0.

Perché, infatti, lavorare per gli altri aumentando i loro di utili e fatturati, quando si può essere liberi finanziariamente, seguendo un corso ad hoc che ti prometta la tanto agognata indipendenza economica?

Insomma, posta in questi termini, la questione è anche abbastanza immediata. Eppure, non è proprio così, non ne staremmo parlando allora. La bella vita, le vacanze a Dubai e la colazione alle Maldive, sono tutti specchietti per le allodole di un sistema piramidale molto più complesso e tortuoso di così.

In questo caso, però, stiamo parlando di pubblicità, è ovvio quindi che si mostri solo il meglio di un prodotto, nella più basilare strategia di marketing. Ma cosa accade quando quella stessa promozione diventa pubblicità ingannevole?

Mattia Ruta il guru dell’e-commerce che fa sempre più proseliti in Italia

Almeno tutti ci siamo imbattuti sui social nella promozione, anche abbastanza grossolana, di alcuni contenuti esclusivi su come guadagnare in poco tempo cifre astronomiche partendo da sé stessi, ovvero i capi del nostro personalissimo business.

Queste pubblicità riportano poi sempre a pagine di guru finanziari che hanno la soluzione a tutti i tuoi problemi, all’inizio gratis. Uno dei più famosi e in voga del momento in Italia è Mattia Ruta, classe 2022, che, seguendo un modello di business già ben collaudato negli Stati Uniti, spiega tramite un corso e non solo come aprire il proprio e-commerce e iniziare a fatturare anche cifre abbastanza importanti mentre si dorme.

Tramite post motivazionali e risultati sensazionali di altri studenti che hanno aderito al “modello Ruta” il guru dell’economia svela agli altri comuni mortali tutti i segreti di un business vincente. L’errore però è dietro l’angolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Ruta (@mattiaruta)

Malgrado, infatti, si faccia esplicito riferimento a soldi facili anche mentre si dorme, se si entra sul link in bio di Instagram di Ruta, si legge in realtà come: “Probabilmente domani non diventerai milionario. Se vuoi diventare ricco velocemente, scusaci, sei nel posto sbagliato”. Insomma, si negano le stesse premesse che hanno spinto le persone a cliccare.

Ma questo primo punto è fondamentale per poter in seguito discolparsi, nel caso in cui i guadagni promossi non arrivino. Servono sacrificio e dedizione per diventare milionario, se questo non accade però, il problema non è del coach che ha messo ben in chiaro tutto sin da subito, ma dello studente, a prescindere dalla ragione.

Ma in cosa consiste l’apparente guadagno facile? Ci sono, infatti, vari tipi di corsi che vengono proposti, la maggior parte dei guru però in questo momento, incluso Mattia Ruta, si professa esperto di e-commerce. Nello specifico, il dropshipping consiste nel comprare un prodotto qualsiasi da Aliexpress a prezzo stracciato, per poi rivenderlo a dieci volte tanto sul proprio sito di Shopify, una piattaforma di e-commerce.

Si tratta di un business semplice e che chiunque può fare, eppure, malgrado l’apparente remuneratività dell’e-commerce, si preferisce puntare su corsi esclusivi e nuovi proseliti con pubblicità spammate sui social. Questo perché, è proprio questo tipo di business, e non l’e-commerce in sé e per sé, ad avere non solo un margine di guadagno sui corsi estremamente elevato, ma anche una clientela potenzialmente infinita, proprio perché sempre più persone cercano soldi facili e senza sforzo.

Sembra, infatti, che ci siano più venditori di corsi che effettivamente e-commerce di successo. Anche perché piattaforme come Amazon o Aliexpress sbaragliano tutta la concorrenza. Motivo per cui Mattia Ruta, ma non solo, insiste molto sui risultati pazzeschi dei propri studenti che anche in sole due settimane hanno raggiunto utili incredibili senza sforzo. Eppure, non è tutto oro quel che luccica e Ruta questo lo sa molto bene. Il core business, in realtà, non è l’e-commerce, ma i corsi venduti che servono ad accrescere solo le proprie di finanze.