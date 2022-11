Da giorni risultava scomparso, poi la tragica scoperta dei carabinieri | Così è morto un uomo di 51 anni

Le sue ricerche proseguivano da giorni dato che non aveva più fatto rientro a casa e per questo era scattato l’allarme. Ma l’epilogo non è stato positivo: la drammatica scoperta delle forze dell’ordine

Il giorno 4 novembre si era allontanato da casa salendo a bordo della sua auto e da allora non vi aveva più fatto rientro. Di fatto risultava scomparso e, dopo l’allarme

lanciato dai vicini di casa, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato indagini ed operazioni di ricerca dell’uomo nella speranza di trovarlo al più presto e capire che cosa

gli fosse accaduto. Per giorni le ricerche non hanno però dato alcun esito anche se, man mano, le autorità sono riuscite a localizzare le aree nelle quali avrebbe potuto

trovarsi, ma l’epilogo è stato tutt’altro che positivo. La persona in questione si chiama Francesco Ciabattari, ha 51 anni, e non è sopravvissuto a quanto accadutogli.

Scomparso da giorni, trovato morto in fondo a un burrone

Quando le ricerche si sono concentrate nelle vicinanze di un burrone, i militari hanno infatti individuato l’auto dell’uomo, semi distrutta dopo un impressionante volo nel vuoto

di almeno 110 metri e, al suo interno, c’era Francesco, deceduto nella scarpata ubicata a Trebbio di Pescaglia, in provincia di Lucca. Il veicolo in questione è una Fiat Punto, proprio quella che le forze dell’ordine stanno cercando e, quando sono riusciti a raggiungerla verificando la presenza di un corpo al suo interno, hanno avuto la conferma del fatto che si trattasse proprio della persona scomparsa. Ma cosa può essergli successo? È questa la domanda alla quale i carabinieri dovranno ora trovare risposte.

Cosa è successo al 51enne? Le ipotesi e le indagini

Tutto è partito in seguito alla segnalazione dei vicini dell’uomo: lo conoscevano e non vedendolo più rientrare a casa o dare sue notizie erano molto preoccupati. Le forze dell’ordine hanno letteralmente passato al setaccio l’intera zona rilevando, nella vegetazione, dei segni riconducibili alla possibile uscita di strata di un mezzo. A quel punto si sono calati nella scarpata dove ogni ipotesi si è trasformata in certezza: davanti a loro, rimasta incastrata tra la vegetazione sul fondo del profondissimo dirupo, c’erano i resti di un veicolo completamente distrutto e al suo interno il cadavere. Delle successive operazioni di recupero, particolarmente lunghe e difficoltose data la posizione dell’auto, si sono occupati i vigili del fuoco, giunti sul posto con ben tre mezzi.

Tutti gli accertamenti del caso sono stati invece effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Lucca che hanno avviato le indagini per capire se si sia trattato di un incidente autonomo, di un gesto deliberato, o se siano coinvolti altri veicoli. Non è da escludere che possano essere ascoltate le persone che lo conoscevano per ricostruire quanto fatto dall’uomo nei giorni antecedenti la sua sparizione e ricostruire nel dettaglio le ultime ore prima della sua morte.