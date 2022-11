GF Vip 7, quanto ha speso Elenoire Ferruzzi per i ritocchini? | Cifre da capogiro per l’influencer

La settima edizione del Grande Fratello VIP è già stata caratterizzata da molti colpi di scena.

In tanti ricorderanno di certo il caso Bellavia, con l’uscita volontaria dell’ex volto noto di Bim Bum Bam a causa del comportamento avuto nei suoi confronti da parte di diversi coinquilini, alcuni dei quali sfociati nel vero e proprio bullismo. Una situazione che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto flash. Ma i momenti di tensione non sono finiti qui. Sul web molti utenti hanno espresso la loro indignazione per i comportamenti tenuti da Elenoire Ferruzzi, specialmente nei confronti di Nikita Pelizon.

L’influencer trans ha infatti ripetuto più volte che la coinquilina fosse portatrice di “jella” e si è poi macchiata di un gesto davvero pessimo: mentre si trovava in giardino con Antonino Spinalbese, la Ferruzzi ha sputato per terra al passaggio di Nikita Pelizon (ma senza farsi vedere da lei).

Tuttavia, lo sputo è stato catturato dalle telecamere del GF Vip e il conduttore Alfonso Signorini non ha risparmiato dure critiche alla concorrente, che è stata poi cacciata dalla Casa più spiata d’Italia tramite il televoto flash.

Elenoire Ferruzzi insultata e minacciata: la sua denuncia

La stessa Elenoire Ferruzzi, una volta varcata (in uscita) la soglia del celebre loft di Cinecittà, ha criticato molto alcuni dei suoi ormai ex coinquilini e ha denunciato anche le minacce e gli insulti ricevuti subito dopo la sua eliminazione. Offese che avrebbero raggiunto anche sua madre, colpita anche da un malore.

“Dalla mia uscita dalla casa del Grande Fratello sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti – ha detto Elenoire Ferruzzi – rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”.

Elenoire Ferruzzi è stata intervistata anche dal programma Le Iene. Nel corso della chiacchierata, l’ex gieffina ha voluto parlare anche dei ritocchini estetici a cui si è sottoposta.

Quanto ha speso Elenoire per i ritocchini? Tutta la verità

L’influencer trans ha fatto ricorso alla chirurgia estetica spendendo somme anche molto importanti, come ha rivelato lei stessa alla trasmissione Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

“Per rifarmi gli zigomi ho speso 7mila euro, le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi – ha detto Elenoire Ferruzzi – Il seno l’ho rifatto cinque volte: è costato 10mila euro per ogni intervento. Il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro”.

Ma la Ferruzzi ha tenuto a precisare di non pentirsi affatto della grande cifra spesa: “Sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo”, ha detto l’influencer trans.