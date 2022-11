Non tutti i passaporti hanno lo stesso costo: la scioccante cifra di quello italiano | Solo in Danimarca costa di più

Vi siete mai chiesti quanto costi il rilascio di un passaporto in Italia? La cifra potrebbe lasciarvi senza parole!

Avete intenzione di concedervi finalmente quella romantica vacanza alle Maldive con la vostra dolce metà o il freddo vi ha già stufato, da essere alla ricerca del primo volo utile per Dubai? In entrambi i casi, coronare i vostri sogni potrebbe più complicato di quanto non vi abbia fatto intendere l’esercito di influncer con un reel super cool su Instagram.

Il passaporto, infatti, è un requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei. Motivo per cui è fondamentale assicurarsi che non sia scaduto prima di partire. In questo caso, il rinnovo è importantissimo, allora non potrete partire alla volta di località esotio+che.

Se non avete mai avuto l’esigenza di richiedere il passaporto, però, vi siete mai chiesti quanto costi il rilascio in Italia? Diciamo pure come la cifra potrebbe lasciarvi davvero senza parole! Insomma, non stiamo parlando proprio di una spesa alla portata di tutti.

Ma non solo. Se si confronta il costo di un passaporto italiano con quello di altri paesi europei, la sorpresa è ancora più amara. Solo un Paese, infatti, ci supera in termini di costi, anche se di poco.

La cifra da capogiro per un passaporto italiano

In Europa ogni Stato fissa un prezzo per il rilascio o il rinnovo del passaporto. Non esiste, quindi, una normativa unica da seguire, cambia da Paese a Paese. Ecco perché ci sono delle Nazioni in cui il costo è molto contenuto a differenza di altre – e tra queste figura proprio l’Italia – malgrado comunque gli Stati dell’Unione Europea rilascino passaporti dalle caratteristiche simili.

Dal formato della carta al color rosso borgogna, i passaporti di ogni Paese europeo sono molto simili tra loro, eccezion fatta, come dicevamo prima, per i soldi necessari per la pratica. In Spagna, infatti, il costo è di soli 30 euro e per le famiglie spagnole numerose il rilascio è addirittura gratuito, mentre in Bulgaria i cittadini tra i 14 e i 58 anni pagano solo 40 lev, ovvero 20 euro, per ottenere il passaporto. Ma non solo.

I cittadini bulgari che hanno più di 59 anni, pagano 10 euro in meno, mentre il passaporto per i settantenni e i minori di 14 anni costa poco più di 5 euro. Insomma, stiamo parlando di un prezzo stracciato seguito anche in paesi come la Repubblica Ceca – sufficienti 600 corone ceche circa 24,4 euro per il passaporto – e la Germania, il cui costo è di circa di 37,5 euro per i giovani con meno di 24 anni, con una validità ridotta però di 6 anni.

Tutt’altro discorso, invece, in Italia, dove il costo è di ben 116 euro, di cui 73,5 euro di marca da bollo. Siamo secondi solo alla Danimarca in termini di costi, tuttavia malgrado il passaporto italiano non abbia sconti per minorenni o anziani, ha una “potenza” per nulla scontata. Il passaporto italiano, infatti, oltre a valere 10 anni ed essere composto da 48 pagine, è uno dei più “potenti” al mondo; ciò significa che la capacità di essere accettati e riconosciuti dagli Stati esteri e di poter entrare quindi nel loro territorio è molto elevata o “potente”.