Possibili larve di insetti, ritirati dai supermercati i cioccolatini del noto brand | Quali sono?

Negli ultimi mesi le famiglie italiane hanno dovuto fare i conti con una serie di rincari molto pesanti, compresi quelli relativi ai vari generi alimentari.

Fare la spesa è diventato meno piacevole proprio a causa degli aumenti dei prezzi dei vari prodotti. Una situazione che diventa anche più fastidiosa quando uno dei prodotti acquistati a caro prezzo viene poi ritirato dal mercato a causa di rischi per la salute. Proprio nelle scorse ore, come riportato anche dal quotidiano Leggo, il Ministero della Salute ha fatto sapere che alcuni prodotti sono stati ritirati dal commercio a scopo precauzionale.

Si tratta di alcuni lotti di gianduiotti e cremini della Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria), ritirati per possibile presenza di corpi estranei. Ma cosa significa?

Come ha tenuto a precisare il Ministero della Salute, i prodotti finiti sotto la lente d’ingrandimento e di conseguenza tolti dal commercio sono stati probabilmente contaminati da plodia allo stato larvale, meglio note come ‘farfalline della farina’.

I prodotti ritirati dal mercato: tutti i lotti

Insetti, per farla breve, che in alcuni casi possono infestare le farine di cereali, le paste alimentari e la frutta secca. Va comunque precisato che le farfalline della farina sono innocui per l’essere umano.

Il ritiro ha riguardato le confezioni da 150 grammi dei ‘Gianduiotto – Praline di cioccolato alle nocciole gianduia’ e dei ‘Cremino – Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola’: in entrambi i casi si tratta di prodotti di Pernigotti.

I lotti/scadenze dei gianduiotti sono L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24, mentre per quanto riguarda i cremini i lotti/scadenze interessati dal ritiro sono 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24.

Ma cosa deve fare chi ha già provveduto ad acquistare uno di questi prodotti? Il Ministero della Salute invita questi clienti a non consumare il prodotto e a riportare la confezione al punto vendita in cui è stata acquistata.

Come accennato in precedenza, la presenza di questi insetti non rappresenta alcun fattore di rischio per l’essere umano e non è indice di pericolo sanitario. Il Corriere della Sera ricorda infatti che le farfalline della farina non sono considerate dei parassiti per l’uomo e non producono sostanze potenzialmente pericolose.

Dove si sviluppano le farfalline della farina?

Si sviluppano, come detto, negli alimenti di origine vegetale: pasta, riso e frutta secca, ma anche cereali, biscotti, legumi, farina, spezie, fino ad arrivare agli alimenti per animali.

Questi corpi estranei vengono spesso attirati dalle scatole e dai pacchi di pasta o farina lasciati per molto tempo chiusi in dispensa.

Come detto, non è raro che il Ministero della Salute intervenga per ritirare alcuni prodotti dal mercato in seguito alle analisi su possibili rischi per la salute. Nelle scorse settimane è stato ritirato il Gorgonzola Dolce Dop a marchio Pascoli Italiani lotto numero 218246252, venduto in confezioni da 300 grammi nei supermercati Eurospin, per possibile presenza del batterio della listeria, che può provocare la listeriosi.