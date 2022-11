Reddito di base universale: utopia o necessità? Ecco cos’è e come funziona nel resto del mondo

Mentre in Italia si discute sull’eliminazione del reddito di cittadinanza nel resto del mondo si parla di reddito universale: cos’è questa misura e per quale ragione dovrebbe essere introdotta ovunque (anche in Italia)

Negli ultimi anni è stato quanto mai oggetto di dibattito in Italia l’approvazione del reddito di cittadinanza, un sussidio di natura economica finalizzato ad aiutare le persone che versano in difficoltà economica consentendo loro di poterne beneficiare fino all’ottenimento di un lavoro.

Una misura nobile, ma oggetto di dibattiti, diatribe e invisa da molte parti della politica, soprattutto dal neo insediato governo Meloni, che adduce a sostegno della scelta di eliminarlo la motivazione delle truffe.

Se da un lato è pur vero che sono stati necessari controlli a tappeto per fronteggiare i “furbetti” del reddito, dall’altro lato il dibattito sul reddito di cittadinanza risulta oramai obsoleto.

In tutto il mondo, infatti, si parla di un altro reddito, un reddito che le Iene definiscono “del futuro”: quello universale e incondizionato.

Avete capito bene: un sostegno economico mensile da fornire a tutto il mondo e in modo incondizionato, ossia a prescindere dalla propria appartenenza sociale.

Se vi sembra un’assurdità, in realtà non lo è: e le ragioni principali sono due, ma potrebbero essercene molte di più.

Reddito di base universale e incondizionato: cos’è e perché sarà la misura del futuro per salvarci la vita

Il reddito di base è, anzitutto, una erogazione monetaria che viene distribuita a chiunque abbia cittadinanza o residenza, a prescindere dal lavoro svolto e dalla posizione sociale che il soggetto ricopre.

La definizione più puntuale in questo senso arriva dal filosofo e giurista belga Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght, secondo i quali il reddito di base è “un reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale senza controllo delle risorse né esigenza di contropartite”.

Il dibattito filosofico ed economico in questo periodo è quanto mai ampio e florido, soprattutto alla luce dei progressivi processi di automazione.

La più grande paura, infatti, è quella che i progressivi processi di automazione portino, come già sta avvenendo, alla scomparsa della maggior parte dei lavori “classici”, portando così a una disoccupazione di massa.

Un problema, questo, menzionato anche da Mark Zuckerberg e da Elon Musk, secondo i quali l’unica soluzione per far fronte alle progressive disuguaglianze e alla futura disoccupazione di massa derivante dai processi di automazione è proprio il reddito di base universale.

Attualmente, come spiegato nell’ultimo servizio dedicato de Le Iene, sono 100 i progetti attivi, fra i quali quello che si sta svolgendo a Elsinki, in Finaldia, dove con un progetto sperimentale il governo, fra il 2017 e il 2019, ha dato 560 euro al mese a 2mila residenti.

L’obiettivo è quello di aiutare le persone in difficoltà, permettendo loro di trovarsi un lavoro e di mettersi in proprio.

In questo modo ogni cittadino ripagherà, attraverso le tasse, i 560 euro erogati.

Fra le maggiori conseguenze, oltre a quello economico, è stato l’accrescimento del benessere dei cittadini.

Un esperimento che è stato condotto anche in Spagna che ha dato risultati sorprendenti.

Come spiegato dall’ex presidente dell’INPS Tito Boeri, per far fronte alla crisi che sta investendo la stessa misura del reddito di cittadinanza, consentire anche a chi trova un lavoro di continuare a beneficiare del reddito fornito dallo Stato.

I risultati sono stati a dir poco straordinari, con tantissime persone che sono riuscite a ricollocarsi nella società e nel mercato del lavoro al punto da spingere il governo spagnolo a rilanciare il progetto sperimentando l’erogazione di 800 euro al mese per 5mila cittadini spagnoli.

L’obiettivo è quello di espanderlo a tutti, facendo diventare la Spagna prima in Europa per l’adozione di questa misura che, per quanto possa sembrare utopica e futuristica, è quanto mai urgente per far fronte alla povertà dilagante.

Per far ciò, però, sarà necessario rivedere il sistema contributivo, facendo pagare più tasse al 20% dei cittadini più ricchi che detiene il 60% della ricchezza del Paese, per poter consentire al restante 80% di beneficarne.