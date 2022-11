Ricoverato da più di due mesi in Ospedale, Leonardo non ce l’ha fatta | Cos’è la sindrome di Rett?

Non ce l’ha fatta il piccolo Leonardo che a soli 10 anni si è dovuto arrendere ad un male più grande e potente di lui. La Sindrome di Rett non gli ha lasciato scampo.

Leonardo era ricoverato dal 30 agosto all’ospedale Gaslini di Genova, purtroppo, però, la malattia degenerativa contro cui combatteva fin dalla nascita non gli ha lasciato scampo e dopo più di due mesi ricoverato, alla fine il piccolo Leonardo è morto a soli 10 anni.

“Non poteva parlare ma comunicava tutto con lo sguardo. E con le sue risate, fragorose, contagiose, che ti trascinavano”, ha dichiarato al ‘Secolo XIX’ Cristina, la mamma del bambino, ricordando il suo Leonardo. Oggi alle 11:30, si terranno i funerali del bambino presso la chiesa di Sant’Anna di Rapallo.

La rara malattia degenerativa che aveva colpito Leonardo sin dalla nascita è una delle più mortali. La sindrome di Rett, infatti, è inclemente soprattutto con i maschietti che “non nascono nemmeno o vivono pochissimo”, ha spiegato ancora Cristina. Leonardo, invece, nel suo piccolo aveva compiuto una grandissima impresa vivendo per 10 anni.

“Lui è stato un vero eroe, ha lottato sempre e ha amato la sua vita”, ha detto la mamma del bambino sempre al ‘Secolo XIX’. E malgrado i lunghi trattamenti, le visite in ospedale e il dolore per una malattia poco indulgente, Leonardo è stato un bambino davvero speciale. “Si alzava con il sorriso, sempre. Ed è cresciuto ad amore e ravioli, quelli dei nonni. Vederlo mangiare era una gioia”, ha aggiunto Cristina.

Il destino di Leonardo, purtroppo, era già segnato. I genitori, però, non hanno smesso la loro battaglia contro la Sindrome di Rett. Proprio per questo, la famiglia di Leonardo al posto dei fiori ha chiesto di fare delle donazioni a ‘Il guscio dei bimbi‘, l’hospice diretto da Luca Manfredini, dedicato alle patologie inguaribile e bisogni assistenziali complessi dei bambini.

“Abbiamo trovato un’umanità straordinaria“, ha raccontato Cristina. “Così come alla scuola Pascoli, con il preside Giacomo Daneri, dove Leo è entrato l’anno scorso”. Ma cos’è la sindrome di Rett e perché è una malattia degenerativa così rara?

La sindrome di Rett: il rallentamento lento ma costante della vita

Come abbiamo già detto, la sindrome di Rett è una rara malattia genetica neurodegenerativa, ovvero interessa lo sviluppo neurologico dei bambini rallentandolo progressivamente. Nella maggior parte dei casi, questa malattia colpisce prevalentemente una bambina su 10.000, ma può capitare, come è successo al piccolo Leonardo, che anche i maschietti ne siano affetti, molti dei quali muoiono nei primi anni di vita.

Si tratta, infatti, di una sindrome congenita, che tuttavia non compare subito. Di solito, si manifesta durante il secondo anno di vita o, nei casi limite, entro i primi quattro anni. La sindrome di Rett porta al rallentamento dello sviluppo e regressione anche del corpo, con una riduzione delle capacità di socializzazione, di linguaggio e comparsa di movimenti stereotipati, ovvero movimenti ripetitivi come stringere i pugni, delle mani.

Tuttavia, non esiste una terapia risolutiva per la sindrome di Rett. E’ possibile, però, ritardare a loro volta i sintomi e la progressione della disabilità motoria, con una varietà di terapie, pensate anche per migliorare le capacità di comunicazione.