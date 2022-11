Terremoto Marche novembre 2022, grande paura in mezza Italia | “Tragedia evitata grazie al mare”

Dopo quella principale segnalate diverse scosse minori. E i sismologi parlano di vera fortuna per il fatto che la scossa sia avvenuta in mare…

Momenti di terrore nelle Marche, dove un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato al largo della costa di Pesaro.

Alla scossa principale, quella più forte, ne sono seguite altre di magnitudo inferiore, generando uno sciame sismico.

Le scosse sono state percepite non solo distintamente in tutta la regione, ma anche in tantissime altre parti d’Italia.

Nel pronto soccorso di Ancona, come riportato da TGCOM24, crisi di panico e traumi.

Terremoto, grande paura nelle Marche: “Fortuna sia avvenuto in mare”

Grande spavento, dunque, in tutta la regione, dove fortunatamente non si registrano particolari danni sebbene la scossa sia stata molto forte.

A scampare la tragedia un elemento su tutti: il fatto che sia avvenuto in mare.

Secondo il sismologo dell’Ingv Alessandro Amato “è una fortuna che la scossa sia avvenuta a mare, si è evitata una tragedia”.

Il colpo, infatti, è stato attutito proprio dal mare e dalla distanza, altrimenti i danni sarebbero stati a dir poco ingenti.

Le onde sismiche, tuttavia, si sono particolarmente propagate per tutta la placca adriatica in quanto “è molto rigida, fatta di calcare, un materiale compatto. Per questo la scossa si è sentita così lontano, lungo tutta la Pianura Padana e fino a Roma. Me ne sono accorto anch’io e mi aspetto che l’abbiano percepita anche in Croazia”, dichiara Amato.

La scossa principale è avvenuta alle ore 7:27 di magnitudo 5.7 al largo della costa di Pesaro.

La località più vicina all’epicentro è Fano.

Come già ribadito è un miracolo che non sia avvenuta una tragedia, considerando anche un altro gravissimo problema: la costruzione deregolamentata e senza scrupoli sulla costa adriatica.

“Quella costa è molto popolata” – spiega Amato a La Repubblica – “L’edilizia non è vecchia come in Appennino, altra zona a forte rischio sismico in Italia, ma dagli anni ’30 agli anni ’80 la declassificazione dell’Adriatico ha portato a costruire in modo non sempre adeguato”.

E’ allerta tsunami?

Un’altra grande paura generatasi fra i cittadini già spaventati è la possibilità che avvenga uno tsunami.

L’Ingv ha diramato un avviso, più che un’allerta, che deve essere fatto ogni volta che in mare si superano i 5.5. di magnitudo.

“Non ci aspettiamo onde di tsunami, ma possibili correnti anomale, frane sottomarine, qualche onda, comunque contenuta”.

Nella giornata di oggi sarà necessario eseguire controlli agli edifici per verifiche di tenuta e stabilità ondevitare tragedie derivanti dai crolli.

Per tale ragione le scuole sono state chiuse.

Impegnati gli elicotteri dei reparti volo di Pescara e Bologna per una verifica dall’alto delle aree interessate dalla scossa sismica.

Lo sciame sismico prosegue

Le Marche continuano ad oscillare.

Dalle 7.07 sono state 40 le scosse registrate dall’Ingv in sole 3 ore.