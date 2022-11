Tremenda fine per un 31enne: Leonardo muore folgorato dal phon | Il dramma dopo il calcetto

I carabinieri indagano ora sulle dinamiche del decesso del giovane 31enne. Ma come può succedere di morire folgorati?

Tragedia a Bari, precisamente nel quartiere Japigia, dove il 31enne Leonardo Schingaro è morto folgorato dal phon.

Fatale sarebbe stata la scarica elettrica generata dall’apparecchio, utilizzato per asciugarsi i capelli dopo la doccia.

Vani i tentativi dei soccorritori di rianimarlo: per il 31enne non c’era più nulla da fare.

Ora i Carabinieri indagano sulle dinamiche della morte, per comprendere quali stiano state esattamente.

Ecco come Leonardo Schingaro è morto folgaro dal phon: la dinamica

L’incidente è avvenuto la sera di lunedì 7 novembre quando, stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo era rientrato a casa dopo una partita di calcetto con gli amici.

La morte sarebbe sopravvenuta quando, uscito dalla doccia, ha acceso il phon per asciugarsi i capelli, rimanendo folgorato.

Spetterà ora ai militari dell’arma dei Carabinieri indagare sulle cause effettive del decesso.

Bisognerà soprattutto capire se la folgorazione sia avvenuta per disattenzione o per un problema tecnico del phon.

La salma del giovane, appassionato di calcio, è stata messa a disposizione dell’autorità.

Tantissimi gli amici di Leonardo rimasti sconvolti da questo immane dramma.

Sui social nelle ultime ore centinaia i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook del 31enne venuto a mancare tragicamente

Folgorazione: come evitarla e cosa fare in caso di scarica elettrica

Qualora ci si trovi in casa con la vittima di folgorazione, la prima cosa da fare è staccare la corrente dall’interruttore centrale.

Se non si riesce a interrompere la corrente, si può provare a staccare la vittima, usando un bastone di legno asciutto (non usare oggetti metallici), come specificato dall’ospedale Niguarda.

Da evitare assolutamente di toccare la persona con oggetti metallici, mani e piedi bagnati, e usare una sola mano dando un colpo secco per staccarla dal dispositivo elettrico.

E’ necessario, poi, evitare di utilizzare apparecchi elettrici vicino a fonti di acqua, e di evitare di usare il phon quando si è ancora bagnati.

Se sostituiamo le lampadine o puliamo oggetti elettronici ricordiamoci sempre di staccare l’interruttore centrale o staccare questi ultimi dalla presa della corrente.

Ricordiamoci soprattutto con l’arrivo dell’inverno di staccare le coperte elettriche prima di dormire.

Occhio anche ai cellulari: è sempre bene evitare di lasciarli in carica tutta la notte.

Queste piccole accortezze possono salvarci la vita.