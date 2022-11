30 anni fa con lunghi capelli castani, oggi è un biondo volto di punta di Mediaset | La riconoscete?

Capelli lunghi castani, frangia, fisico scultoreo e rossetto rosso. Se vi dicessimo che quella bellissima ragazza è diventata oggi uno dei volti di punta di Mediaset, sapreste riconoscerla quasi 30 anni dopo?

Quasi 30 anni nella vita di una persona sono tanti: non solo può succedere di tutto, ma anche il corpo e il nostro aspetto cambia irrimediabilmente adattandosi alle varie età dell’essere umano. Eppure ci sono dei tratti quasi peculiari, quei famosi “marchi di fabbrica” che rendono riconoscibilissima una persona anche a distanza di anni.

Lo sguardo fiero, l’andatura dinoccolata o un fisico imponente sono quei lasciti eterni nel tempo, capaci di caratterizzare qualsiasi essere umano su questa Terra. Così, anche 28 anni dopo, i capelli lunghi castani che cadono morbidi sulle spalle, la frangia, il fisico scultoreo e il rossetto rosso possono disorientarci per un momento, ma siamo certi che avete già riconosciuto uno dei volti di punta di Mediaset, a fianco di Maria De Filippi da più di 20 anni.

Ebbene sì, la ragazza in foto è una giovanissima e esordiente Alessandra Celentano! Nel video, la maestra di danza di Amici balla e posa davanti alla telecamera per un provino nel lontano 1994. Le immagini mostrano un’Alessandra Celentano sorridente, solare e sicura di sé, mentre con disinvoltura partecipa ad uno dei più classici provini per la tv dell’epoca.

Oltre alla presentazione, la Celentano mostra anche il suo sorriso, il profilo e la camminata, sempre sotto l’occhio critico degli esaminatori, lo stesso che ha sviluppato lei in tutti questi anni durante le tantissime audizioni di aspiranti allievi, disposti a tutto pur di entrare a far della scuola più importante della tv italiana.

Alessandra Celentano oggi: da promessa della tv a maestra più temuta di Amici

Magari la stessa Alessandra Celentano ha ricevuto diversi no prima di approdare ad Amici. Fatto sta che la fortuna della nipote del molleggiato è da ricercare tutta nel suo personaggio di insegnante severa e integerrima, la più temuta da tutti gli allievi.

Ogni anno la maestra, oltre bravura e disciplina, esige anche versatilità e un fisico “in linea” con gli standard della danza. Ecco perché è diventato negli anni famoso il collo del piede, le linee, le spalle larghe e tutta una serie di requisiti fisici che concorrono nel fare di un ballerino, un buon ballerino.

Ma non solo. Ricerca la perfezione la Celentano anche in altri stili, magari distanti anni luce dalla danza classica, un po’ come ha fatto l’anno scorso prendendo in squadra, in vista del serale, il ballerino di latino Leonardo, o Gianmarco, ancora incredulo quest’anno di essere allievo della Celentano, malgrado non abbia mai studiato classico e sia un ballerino prettamente di Hip-Hop.

Con gli anni, infatti, Alessandra Celentano ha saputo anche cogliere il favore del pubblico, ampliando le proprie prospettive che vanno ora oltre il balletto da repertorio, per una danza più universale, ma sempre fatta con criterio e ferrea disciplina. Chissà se anche lei, però, quando posava ventenne davanti alle telecamere era già uno spirito indomito come è ora o ha imparato con gli anni a diventare la maestra con la M maiuscola che tutto il mondo della danza conosce.